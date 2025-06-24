Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівки

Привітання зі святом Івана Купала

Вітаю з чарівним святом Івана Купала! Нехай теплі вогні цієї магічної ночі розпалять у твоєму серці радість, любов і надію. Бажаю гармонії, здоров’я та щирих емоцій. Нехай життя буде яскравим, як літній світанок після купальської ночі!

Зі святом Івана Купала - найзагадковішої ночі літа! Бажаю, щоб зорі над тобою освітлювали шлях до щастя, а квіти папороті приносили удачу. Хай в душі панує тепло, а в серці - віра в дива. Гарного настрою й щасливих моментів!

Щиро вітаю з Купальським святом! Хай ця ніч подарує тобі особливу енергію, силу духу і натхнення. Бажаю знайти свою квітку щастя й здійснити найзаповітніші мрії. Нехай серце співає, а душа радіє кожному новому дню!

Привітання зі святом Івана Купала (фото: Pinterest)

З Іваном Купала тебе! Нехай полум’я купальського вогнища очистить тебе від усього зайвого, а вода подарує оновлення і легкість. Бажаю внутрішньої сили, гармонії та безмежної радості. Веселого свята і приємних вражень!

Вітаю тебе зі святом літнього сонцестояння - Івана Купала! Бажаю, щоб ніч принесла тобі яскраві сни, добрі знаки долі і віру в казку. Хай будь-яке бажання, загадане цієї ночі, обов’язково збудеться. Світла, любові та душевного затишку тобі!

Нехай у ніч на Івана Купала збудеться те, чого давно прагне твоє серце! Бажаю легкості, радості, веселощів і незабутніх емоцій. Хай життя буде таким же чарівним, як зоряне небо цієї особливої ночі. Зі святом!

Зі святом Купала! Нехай любов, щастя і здоров’я стрибають разом з тобою через вогонь у світле майбутнє. Хай кожна крапля роси дарує натхнення, а кожен квітковий вінок - удачу. Бажаю справжніх чудес і щасливої долі!

Листівка зі святом Івана Купала (фото: Pinterest)

***

У ніч Купальську, нічку тиху

Разом запалимо вогонь,

Щоби біда, нещастя й лихо

Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,

Стає сильнішим у цей час.

Хай сили зла уже ніколи

Не зможуть подолати нас!

***

На Івана, на Купала

Я бажаю вам чимало:

Щастя, радості, здоров’я

І шаленої любові!

А печалі із журбою

Хай спливають за водою!

Листівка до свята Івана Купала (фото: Pinterest)