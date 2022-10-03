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Поддерживает агрессию РФ. Сотруднику телеканала "ЛНР" сообщили о подозрении

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Киев, Понедельник 03 октября 2022 15:58
Поддерживает агрессию РФ. Сотруднику телеканала "ЛНР" сообщили о подозрении Фото: Сотруднику телеканала "ЛНР" сообщили о подозрении (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Пропагандисту телеканала оккупантов "Луганск 24" сообщили о подозрении в коллаборационизме за поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины.

По данным ведомства, житель Луганска, который также является телеведущим и журналистом на канале "Луганск 24", с начала полномасштабного вторжения в Украину в своей деятельности открыто поддерживает действия страны-агрессора. Он является "лицом" пропагандистского телеканала, который контролируют "власти ЛНР".

"Он работает ведущим программ антиукраинского характера, а также участвует в радиоэфирах пропагандистской программы. В своих материалах распространяет дезинформацию и оправдывает преступления русской армии против мирного населения", - рассказывают в ОГП.

Напомним, ранее стало известно, что в суд передан обвинительный акт в отношении российского военного, который приказал обстрелять многоэтажку в Чернигове. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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