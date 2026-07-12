Журналистов NYT вызвали в суд из-за новости о самолете Трампа

Министерство юстиции США обязало нескольких журналистов NYT явится в суд и дать показания после того, как они выпустили новость о проблемах безопасности, связанных с новым президентским самолетом Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).

Что известно о публикации, которая привела к суду

Ранее на этой неделе издание NYT написало, что Секретная служба посоветовала президенту США Дональду Трампу вернуться из Турции после саммита НАТО на старом (предыдущем) самолете, который использоваться в качестве президентского борта Air Force One.

Причиной стало то, что новый президентский самолет - Boeing 747-8, подаренный Катаром - не имеет некоторых передовых функций безопасности, которые были в старых самолетах, включая противоракетную оборону.

Решение было принято после сообщений о том, что Израиль сообщил Трампу о заговоре Ирана с целью его убийства.

В свою очередь представитель Белого дома Стивен Ченг раскритиковал других журналистов за аналогичные статьи, как в NYT. Он отрицал наличие каких-либо опасений по поводу безопасности.

Также стоит отметить, что администрация Трампа во время своего второго срока усилила нападки на СМИ. В частности, президент Дональд Трамп лично подал в суд на несколько газет, включая The New York Times, из-за статей, которые он счел неприемлемыми.

Кого вызвали в суд из NYT

Согласно публикации, в суд вызвали четырех журналистов The New York Times, а именно: Джулиана Барнса, Эрика Липтона, Тайлера Пейджера и Эрика Шмитта.

Повестки выдал прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон, которого Трамп выдвинул недавно на должность директора национальной разведки.

Как пишет NYT, в повестках содержится мало конкретных деталей, в них лишь указана просьба к журналистам дать показания "по поводу предполагаемого нарушения федерального уголовного законодательства".

При этом пресс-секретарь Минюста США Эмили Ковингтон заявила в субботу, что "мишенью являются не журналисты, а те, кто разглашает секретную информацию" (статья NYT о самолете Трампа была со ссылкой на источники, которым предоставили анонимность).

"Мы ценим и высоко оцениваем важную роль, которую пресса играет в этой стране, но Министерство юстиции также играет важную роль в обеспечении того, чтобы люди, которым доверены государственные секреты, использовали эту информацию должным образом. Мы понимаем, что здесь всегда может существовать естественное напряжение, но мы не собираемся игнорировать закон", - сказала пресс-секретарь.