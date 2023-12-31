Журналисты немецкого ZDF пострадали в результате удара по гостинице в Харькове

Семь сотрудников ZDF находились в отеле на момент удара.

Журналисты отмечают, что после взрывов они спустились в укрытие отеля. Однако украинский переводчик получила ранения. Известно, что у нее сломано ребро. Также ранение получил охранник.

Немецкий телеканал осудил террористическую атаку россиян на гражданскую инфраструктуру.

"Это очередная атака России на свободную печать. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро поправятся. ZDF будет продолжать сообщать о войне против украинского гражданского населения", - заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Что этому предшествовало

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом.

Уже ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Минобороны РФ придумало циничное оправдание массированному обстрелу Харькова. Россияне заявили, что мстили за обстрелы Белгорода.

Кроме того, оккупанты утверждали, что якобы в гостинице "Kharkiv Palace" были уничтожены представители ГУР и ВСУ. В Главном управлении разведки отреагировали на заявления россиян.