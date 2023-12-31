В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что россияне ударили исключительно по гражданским объектам в Харькове. Ни один представитель ГУР в результате атак не пострадал.

"Эти заявления официальных представителей государства-агрессора являются фактически публичным признанием в совершении Россией очередных военных преступлений, ведь в ходе последних ударов по Харькову враг умышленно целил исключительно по гражданскому объекту и гражданской инфраструктуре, ни одной военной цели не поражено, ни один сотрудник ГУР не пострадал", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что другие заявления россиян - ложь и вражеская пропаганда, а преступники будут наказаны.

Что этому предшествовало

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом.

Уже ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Минобороны РФ придумало циничное оправдание массированному обстрелу Харькова. Россияне заявили, что мстили за обстрелы Белгорода. Кроме того, оккупанты утверждали, что якобы в гостинице "Kharkiv Palace" были уничтожены представители ГУР и ВСУ.