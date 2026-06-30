После мобилизации отца 5-летняя дочь осталась одна: омбудсмен немедленно вмешался

История с мобилизацией отца, который сам воспитывал 5-летнюю дочь, вызвал резонанс. Омбудсмен приступил к проверке, а ТЦК обнародовал свою версию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, мужчину мобилизовали, когда его дочь находилась в детском саду.

После этого, как сообщила директор учреждения, ребенок фактически остался под его наблюдением, ведь именно отец после развода занимался его воспитанием и решал все вопросы, связанные с ребенком.

Лубинец также сообщил, что мужчина дважды обращался за отсрочкой, однако получил отказ. В связи с этим представитель омбудсмена в Днепропетровской области уже направил официальные запросы в районный ТЦК и СП, службу по делам детей и местных органов власти.

В ходе проверки должны выяснить законность мобилизации, а также установить, какие действия были предприняты для защиты прав и безопасности 5-летнего ребенка.

"Мобилизация необходима для защищаемой страны. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении", - подчеркнул Лубинец.

Ответившие в ТЦК

В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что еще 8 июня мужчине направили повестку с вызовом в Покровско-Терновский районный ТЦК в городе Кривой Рог на 18 июня, однако он не прибыл.

По данным центра комплектования, только на следующий день после намеченной даты явки он подал через ЦНАП заявление на отсрочку. К ней было включено решение суда о расторжении брака и определение места жительства дочери вместе с отцом.

В то же время в ТЦК утверждают, что после проверки документа в полученном решении суда не было абзаца о пребывании ребенка на иждивении отца. Именно из-за этого расхождения комиссия отказала в отсрочке.

Также в центре комплектования отметили, что решение о расторжении брака само по себе не подтверждает факт самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей, ведь у обоих есть одинаковые обязанности по его воспитанию.

Там добавили, что 29 июня мужчину доставили в территориальный центр комплектования как нарушителя правил военного учета. После прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть.