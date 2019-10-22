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Українського журналіста в "ДНР" засудили до 15 років в'язниці

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 12:53
Українського журналіста в "ДНР" засудили до 15 років в'язниці
Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Журналіста звинуватили у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності"

Окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що Асєєва звинуватили у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності".

"Слідчими було встановлено, що в період з березня 2015 року по 11 травня 2017 року Асєєв С.., будучи учасником екстремістського співтовариства, за винагороду, за допомогою каналів електронної пошти, направляв учасникам спільноти, підготовлені ним матеріали, які негативно висвітлюють діяльність органів влади, правоохоронних органів і військових формувань ДНР", - повідомили у "відомстві".

Також в матеріалах справи стверджують, що Асєєва передавав дані в СБУ і вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового характеру.

Так званий "суд" визнав Асєєва винним за статтями "Організація екстремістського співтовариства", "Шпигунство і підбурювання до шпигунства", "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності". Асєєв буде відбувати термін в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердили наявність імені українського журналіста Станіслава Асєєва в списках на обмін.

Група Конгресу США з питань свободи преси закликала терористів на Донбасі звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Також РБК-Україна повідомляло, що Асєєв в ефірі пропагандистської програми на одному з російських телеканалів "признался" у нібито роботі на українську розвідку.

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