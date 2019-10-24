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Євросоюз закликає негайно звільнити Асєєва

Новини » Політика    24.10.2019 - 00:47
Євросоюз закликає негайно звільнити Асєєва
Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Вирок Асєєву називають порушенням свободи слова

Європейський союз закликав негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, якого окупаційна влада засудила на 15 років ув'язнення на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС в Україні Twitter.

У заяві наголошується, що всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути звільнені.

"ЄС закликає до негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва. Мовчання незалежних журналістів і свобода висловлювання неприпустимі. Євросоюз продовжує закликати до звільнення всіх незаконно затриманих і ув'язнених в неконтрольованих державою районах України", - йдеться в повідомленні.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна засудили "вирок" окупантів про засудження журналіста Станіслава Асєєва до 15 років ув'язнення.

РБК-Україна писало, що Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив "вирок" окупантів про засудження журналіста Станіслава Асєєва до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 22 жовтня окупанти засудили до 15 років тюремного ув'язнення Асєєва. Його звинуватили в "шпигунстві" й "заклики до екстремістської діяльності". Також в матеріалах справи стверджують, що Асєєв передавав дані в СБУ і вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих осіб для збору і передачі відомостей військового характеру.

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