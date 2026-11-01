ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Каждые 41 секунду - минус цель: "Мадьяр" рассказал о рекордных результатах СБС в октябре

10:39 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Каждые 41 секунду - минус цель: "Мадьяр" рассказал о рекордных результатах СБС в октябре Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В октябре Силы беспилотных систем зафиксировали самые высокие за время войны показатели поражения живой силы противника. Речь идет о почти 16,8 тысячах российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По данным командующего, в октябре подразделения Сил беспилотных систем поразили 64 807 враждебных целей. В среднем это 2091 цель в сутки – или одна каждые 41 секунду.

В то же время, за месяц СБС отчитались о потерях 16 796 российских военных. По этому показателю октябрь стал рекордным для группировки за время полномасштабной войны.

Как отметил Бровди, потери живой силы противника выросли на 52,55% по сравнению с августом, когда этот показатель составил 11010 человек. В сентябре речь шла о 13 468 военных, так что в октябре показатель увеличился еще на 24,71%.

В среднем, по данным СБС, в сутки российская армия теряла 542 военных. Наибольший результат за один день зафиксировали 24 октября – тогда противник потерял 701 военного.

Сколько боевых миссий выполнили СБС в октябре

За месяц подразделения группировки выполнили всего 255 605 боевых миссий. Из них 151,5 тысяч составляли ударные вылеты, еще 104 тысяч — разведывательные.

Наибольшая доля потерь живой силы противника пришлась на Добропольско-Покровское направление, а также Александровское и Гуляйпольское направления.

В целом на этих участках, по данным ССС, пришлось 11 672 потери с 16 796 – это 69,49% от общего показателя. В частности, на Добропольско-Покровском направлении речь идет о 7360 военных, а на Александровском и Гуляйпольском – о 4312.

Приведенные цифры относятся исключительно к подразделениям группировки и не охватывают результаты других подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, по оценкам британского издания The Economist, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми. Общие потери российской армии, включая раненых, оценивают в 1,4-2,1 млн человек.

Кроме того, операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю обезвредили 3198 российских военных, из которых 2146, по верифицированным данным подразделения, погибли, а еще 1052 получили ранения.

В СБУ заявили, что это рекордный результат по количеству пораженной живой силы противника за столь короткий промежуток времени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина фронт Силы беспилотных систем Вооруженные силы Украины
Новости
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен