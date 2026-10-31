Потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн, - The Economist

Фото: Россия могла потерять в войне до 770 тысяч военных убитыми (Getty Images)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми. Вместе с ранеными ее потери оценивают в 1,4-2,1 млн. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование британского издания The Economist.

Новые подсчеты The Economist обнародовал 30 октября. Для сравнения, предварительные оценки издания выглядели следующим образом: июль 2025 года - 190-350 тысяч погибших, 0,9-1,3 млн убитых и раненых;

- 190-350 тысяч погибших, 0,9-1,3 млн убитых и раненых; май 2026 года - 280-518 тысяч погибших, 1,1-1,5 млн убитых и раненых;

- 280-518 тысяч погибших, 1,1-1,5 млн убитых и раненых; октябрь 2026 года - 374-770 тысяч погибших, 1,4-2,1 млн убитых и раненых. Только с мая нижний предел оценки погибших вырос на 94 тысячи, а верхний - на 252 тысячи. За 15 месяцев нижний предел почти удвоился, а верхний увеличился в 2,2 раза. Точные официальные данные о потерях Россия не публикует. Поэтому The Economist использует статистическую модель, объединяющую данные западных разведок, оборонных ведомств и независимых исследователей. Их сопоставляют с собственным трекером боевых действий издания, учитывающего интенсивность боев и смены на линии фронта.