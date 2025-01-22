В Украине отмечают День соборности: как возник праздник и чем он важен

День соборности Украины отмечают ежегодно 22 января. До полномасштабного вторжения РФ в этот день традиционно проводили массовые патриотические мероприятия и образовывали символические цепи единства.

РБК-Украина рассказывает, как возник этот праздник, что он символизирует и чем важен для каждого украинца.

Как возник День соборности Украины и чем он важен

Соборность Украины - это духовное и физическое единение (целостность) всех территорий, которые исторически принадлежали нашему народу, неприкосновенность границ государства и самоидентичность каждого гражданина.

Украинские земли были разделены между различными империями с конца XVIII века, поэтому каждый сознательный человек мечтал о собственном объединенном, свободном, суверенном, демократическом и правовом государстве.

Отрывок из политического манифеста, 1891 г. (инфографика: uinp.gov.ua)

22 января в Украине вспоминают два равнозначных по весу события нашей истории:

провозглашение независимости Украинской Народной Республики;

провозглашение Акта Воссоединения украинских земель.

Именно 22 января 1918 года украинская независимость была провозглашена (впервые в XX веке) IV Универсалом Украинской Центральной Рады.

Уже через год - 22 января 1919 года - на Софийской площади в Киеве состоялось не менее весомое событие - объединение в одно государство:

Украинской Народной Республики (УНР, которая пережила войну с большевиками и государственный переворот);

Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР, которая боролась с Польшей).

Провозглашение объединения УНР и ЗУНР, 22 января 1919 г. (инфографика: uinp.gov.ua)

Несмотря на то, что реализовать Акт Воссоединения из-за дальнейшей войны с "белыми" и "красными" россиянами полноценно не удалось, идея целостности украинской нации в украинской политической мысли уже никогда не ставилась под сомнение.

Акт Воссоединения оставался символом веры и идейным императивом борьбы за независимое, соборное государство.

Следовательно, события, которые произошли 22 января:

стали основополагающими для создания украинского государства;

полностью разрушают утверждение российской пропаганды, будто бы "Украину создал Ленин и большевики" или же "украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году".

Универсал Директории УНР, 22 января 1919 г. (инфографика: uinp.gov.ua)

Между тем идея соборности Украины стала ключевой для следующего поколения участников украинского освободительного движения в XX веке.

Во времена советского тоталитарного режима провозглашение независимости УНР и День соборности Украины не отмечались (хотя память об этих событиях сохраняли жители западных земель и украинская политическая эмиграция в странах Западной Европы и США).

Первое по-настоящему масштабное празднование Дня соборности в Украине состоялось 22 января 1939 года в Хусте (тогда в столицу Карпатской Украины съехалось более 30 тысяч человек).

Отрывок из приказа ОУН, изданного к 22 января 1946 г. (инфографика: uinp.gov.ua)

21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения воссоединения УНР и ЗУНР украинская патриотическая общественность образовала первую "живую цепь" единения - от Ивано-Франковска до Киева (в то время Украина еще входила в состав СССР).

По разным подсчетам, взяться за руки в тот день, чтобы соединить разные регионы нашей страны, могли до 3 миллионов человек.

Эта "живая цепь" проходила через Львов, Ровно и Житомир и стала одной из самых масштабных в мировой истории (ее длина превышала 770 км).

"Живая цепь" ко Дню соборности Украины (инфографика: uinp.gov.ua)

С тех пор ко Дню соборности Украины граждане традиционно создают меньшие, более локальные цепи единства. К примеру в Киеве люди чаще всего соединяют правый и левый берега Днепра, берясь за руки на мосту имени Патона.

В 2021 году на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) некоторые начали даже устраивать символические цепи единства онлайн.

Между тем официальный праздник - День соборности Украины - был установлен указом президента (Леонида Кучмы) №42 "О Дне соборности Украины" от 21 января 1999 года.