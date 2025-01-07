В Карпатах сошла снежная лавина: что известно
В понедельник, 6 января, с одной из гор в Украинских Карпатах сошла снежная лавина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что известно о снежной лавине в Карпатах
В Укргидрометцентре рассказали, что по данным снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), с одной из гор в Карпатах сошла лавина.
Согласно донесению УкрГМЦ о схождении снежных лавин, при обследовании лавинных очагов был обнаружен "сход лавины вьюжного снега с восточного склона горы Брецкул объемом 1 280 кубических метров".
Дата схода - 6 января (между 15-16 часами дня по киевскому времени).
"Жертв и убытков не обнаружено", - уточнили специалисты.
Пост УкрГМЦ насчет схода лавины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook предупредило граждан о лавинной опасности в горах.
"Спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в горы в период лавинной опасности", - добавили в пресс-службе ГСЧС.
Кроме того, украинцам советуют:
- никогда не отправляться в горы в одиночку
- перед походом - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды
- в случае штормового предупреждения - отменить поход
- перед тем как ехать или идти - внимательно осматривать склоны
- не подходить близко к краю снежного покрова
- в случае схода лавины - пытаться убежать в сторону
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/dsns.if)
В ГСЧС подготовили также инфографику для граждан с рядом пошаговых рекомендаций - как спасти свою жизнь в случае схода лавины:
- как можно скорее отойти с пути лавины
- выбросить тяжелое снаряжение (кроме спасательного снаряжения)
- выбросить вверх перчатку или палку (чтобы в случае попадания под лавину для спасателей был ориентир)
- если вас накрыло снегом - сделать пространство для дыхания (в идеале - с помощью лопатки)
Спасение в случае схода лавины (инфографика: facebook.com/dsns.if)
В заключение спасатели обнародовали перечень необходимого снаряжения:
- лавинный рюкзак
- лавинный датчик
- лавинный щуп
- лопатка
- шлем
Самое необходимое снаряжение (инфографика: facebook.com/dsns.if)
Напомним, ранее мы рассказывали, что высокогорье Карпат "накрыл" опасный морозный шторм.
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