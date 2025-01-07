В Карпатах сошла снежная лавина: что известно

В понедельник, 6 января, с одной из гор в Украинских Карпатах сошла снежная лавина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что известно о снежной лавине в Карпатах

В Укргидрометцентре рассказали, что по данным снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), с одной из гор в Карпатах сошла лавина.

Согласно донесению УкрГМЦ о схождении снежных лавин, при обследовании лавинных очагов был обнаружен "сход лавины вьюжного снега с восточного склона горы Брецкул объемом 1 280 кубических метров".

Дата схода - 6 января (между 15-16 часами дня по киевскому времени).

"Жертв и убытков не обнаружено", - уточнили специалисты.

Пост УкрГМЦ насчет схода лавины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook предупредило граждан о лавинной опасности в горах.

"Спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в горы в период лавинной опасности", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, украинцам советуют:

никогда не отправляться в горы в одиночку

перед походом - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды

в случае штормового предупреждения - отменить поход

перед тем как ехать или идти - внимательно осматривать склоны

не подходить близко к краю снежного покрова

в случае схода лавины - пытаться убежать в сторону

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/dsns.if)

В ГСЧС подготовили также инфографику для граждан с рядом пошаговых рекомендаций - как спасти свою жизнь в случае схода лавины:

как можно скорее отойти с пути лавины

выбросить тяжелое снаряжение (кроме спасательного снаряжения)

выбросить вверх перчатку или палку (чтобы в случае попадания под лавину для спасателей был ориентир)

если вас накрыло снегом - сделать пространство для дыхания (в идеале - с помощью лопатки)

Спасение в случае схода лавины (инфографика: facebook.com/dsns.if)

В заключение спасатели обнародовали перечень необходимого снаряжения:

лавинный рюкзак

лавинный датчик

лавинный щуп

лопатка

шлем

Самое необходимое снаряжение (инфографика: facebook.com/dsns.if)