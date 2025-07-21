Этот маникюр для коротких ногтей "удлиняет" пальцы и делает руки безупречными: лучшие идеи с фото

Маникюр для коротких ногтей, который визуально удлиняет пальцы, стал одним из главных бьюти-трендов этого лета. Вместо сложных дизайнов с массивным декором, стилисты все чаще рекомендуют минимализм, светлые оттенки, изящные формы и тонкие акценты.

РБК-Украина собрало для вас 5 стильных дизайнов, с которыми даже короткие ногти будут выглядеть круто и визуально удлинят пальцы.

Вертикальные линии или полосы

Самый простой способ визуально удлинить ногтевую пластину - вертикальный декор. Тонкие линии белого, золотого или серебряного цвета на прозрачной или нюдовой базе создают эффект удлинения формы. Такой дизайн выглядит очень нежно и уместно.

Овальная или мягко-квадратная форма и однотонное покрытие

Правильная форма ногтя это залог гармоничного вида рук. Слишком квадратные уголки "укорачивают" пальцы, тогда как мягкий овал или микс квадрата с округлостью добавляет изящества. Этот вариант не требует особых усилий, но кардинально меняет впечатление. Просто добавьте к этому сдержанное однотонное покрытие в свежих цветах лета.

Маникюр на короткий квадрат (фото: instagram.com/cemrekoracnail)

Тонкий французский маникюр по контуру

Френч на коротких ногтях тоже может работать на удлинение, если правильно подать детали. Чрезвычайно тонкая "улыбка" с вытянутыми боковыми линиями визуально вытягивает пластину. Это идеальный вариант для тех, кто любит классику, но хочет более деликатного вида.

Нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи

Самый универсальный вариант - нюд, который идеально сливается с тоном кожи. Он не создает резких контрастов, а наоборот продолжает линию пальца. Выглядит естественно, сдержанно, но при этом очень "дорого". А при желании такой маникюр легко сочетается с блеском, минималистичным рисунком или мелкими камнями.

Модный маникюр на короткие ногти (скриншот)

Градиент (омбре) от кутикулы к краю

Эта техника омбре, когда мастер делает плавный переход цвета от светлого возле кутикулы к более темному на кончике, сейчас самая модная. Такой дизайн не просто стильный, а еще и "растягивает" ноготь в длину. Особенно круто смотрится на нюдовых или розовых оттенках.