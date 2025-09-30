Октябрь начинается с холода и дождей: где завтра ожидать +6
Украина встретит октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Осадки прогнозируются 1 октября почти по всей стране, кроме отдельных регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", - рассказала синоптик.
Погода в Украине
По прогнозу Диденко, 1 октября максимальная температура воздуха днем составит +6...+10 градусов, только на юге страны ожидают +11...+16 градусов.
Небольшой, но порывистый ветер будет добавлять ощущение холода. Дожди прогнозируют практически повсеместно, кроме Волыни, Ровенской области, а также северных районов Киевской и Черниговской областей, где осадки могут ограничиться.
Погода в Киеве
В столице будет облачно, днем +8...+10 градусов, дождь ожидается ближе к вечеру. Синоптик предупредила о влажной и пасмурной погоде на большей части страны.
Как отметила Диденко, такая погода является типичным началом октября для Украины, хотя первый день месяца будет ощущаться холодным и дождливым.
Непогода в Украине 30 сентября
Из-за заключения погодных условий в последний день сентября были обесточены населенные пункты в двух областях - Тернопольской и Одесской.
Также сегодня сильный ливень парализовал Одессу. Улицы затопило, а электротранспорт временно изменил свои маршруты или был отменен.
На 30 сентября синоптики объявили в Одессе штормовое предупреждение