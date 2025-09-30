ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Октябрь начинается с холода и дождей: где завтра ожидать +6

Вторник 30 сентября 2025 11:32
UA EN RU
Октябрь начинается с холода и дождей: где завтра ожидать +6 Фото: синоптики дали прогноз на 1 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина встретит октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Осадки прогнозируются 1 октября почти по всей стране, кроме отдельных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", - рассказала синоптик.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, 1 октября максимальная температура воздуха днем составит +6...+10 градусов, только на юге страны ожидают +11...+16 градусов.

Небольшой, но порывистый ветер будет добавлять ощущение холода. Дожди прогнозируют практически повсеместно, кроме Волыни, Ровенской области, а также северных районов Киевской и Черниговской областей, где осадки могут ограничиться.

Погода в Киеве

В столице будет облачно, днем +8...+10 градусов, дождь ожидается ближе к вечеру. Синоптик предупредила о влажной и пасмурной погоде на большей части страны.

Как отметила Диденко, такая погода является типичным началом октября для Украины, хотя первый день месяца будет ощущаться холодным и дождливым.

Непогода в Украине 30 сентября

Из-за заключения погодных условий в последний день сентября были обесточены населенные пункты в двух областях - Тернопольской и Одесской.

Также сегодня сильный ливень парализовал Одессу. Улицы затопило, а электротранспорт временно изменил свои маршруты или был отменен.

На 30 сентября синоптики объявили в Одессе штормовое предупреждение

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен