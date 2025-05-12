Жесткие правила: когда за долг могут перекрыть воду и что делать в этом случае

Даже во время войны платежки за коммунальные услуги никто не отменял. Украинцам важно знать свои права и обязанности после того, как правительство отменило часть ограничений, введенных в первые месяцы полномасштабного вторжения.

РБК-Украина расспросила юриста Татьяну Даниленко о том, в каких случаях поставщик может законно ограничить или полностью прекратить водоснабжение, как начисляется пеня за долги и что делать, если вам уже перекрыли воду.

Что нужно знать пользователям коммунальных услуг

Услуга централизованного водоснабжения предоставляется на основании договора между потребителем и исполнителем. Все условия должны соответствовать Закону "О жилищно-коммунальных услугах" и правительственным правилам.

"Этот документ гарантирует бесперебойное снабжение воды с соблюдением безопасности и качества. А еще - определяет обязанности сторон, включая оплату", - объясняет юрист Татьяна Даниленко.

Долги и пеня: сколько могут начислить

В случае задержки платежа потребителю начисляется пеня, но не более 0,01% долга за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать 100% самой задолженности.

"Однако, если у человека есть задолженность по зарплате или государство не компенсировало субсидии - пеню не начисляют. Но эти факты следует документально подтвердить", - добавляет Даниленко.

Могут ли перекрыть воду

Поставщик имеет право прекратить предоставление водоснабжения, если долг не погашен в течение 30 дней после получения письменного предупреждения. Такое предупреждение направляется уже на следующий день после предельного срока оплаты.

"Закон не определяет минимальную сумму долга, после которой поставки можно ограничить. Это может быть и условная 1 гривна. Главное - факт просрочки", - говорит юрист.

Что изменилось во время войны

В марте 2022 года правительство постановлением №206 запретило начисление пени, штрафов, инфляционных потерь и даже прекращение услуг за неуплату. Но в конце 2023 года эти нормы отменили - кроме регионов, где продолжаются боевые действия или территории временно оккупированы.

"То есть большинство украинцев снова подпадают под действие обычного порядка - долг есть, предупреждение есть, поставки могут ограничить", - уточняет Даниленко.

Как восстановить водоснабжение

Если вам уже ограничили воду, ее должны вернуть на следующий день после полного погашения долга или заключения соглашения о реструктуризации.