Жорсткі правила: коли за борг можуть перекрити воду і що робити у цьому випадку

Навіть під час війни платіжки за комунальні послуги ніхто не скасовував. Українцям важливо знати свої права й обов’язки після того, як уряд скасував частину обмежень, запроваджених у перші місяці повномасштабного вторгнення.

РБК-Україна розпитала юриста Тетяну Даниленко про те, у яких випадках постачальник може законно обмежити або повністю припинити водопостачання, як нараховується пеня за борги та що робити, якщо вам вже перекрили воду.

Що треба знати користувачам комунальних послуг

Послуга централізованого водопостачання надається на підставі договору між споживачем і виконавцем. Усі умови мають відповідати Закону "Про житлово-комунальні послуги" та урядовим правилам.

"Цей документ гарантує безперебійне постачання води з дотриманням безпеки та якості. А ще - визначає обов’язки сторін, включно з оплатою", - пояснює юристка Тетяна Даниленко.

Борги і пеня: скільки можуть нарахувати

У разі затримки платежу споживачу нараховується пеня, але не більше 0,01% боргу за кожен день прострочення. Водночас загальна сума пені не може перевищувати 100% самої заборгованості.

"Проте, якщо у людини є заборгованість по зарплаті або держава не компенсувала субсидії - пеню не нараховують. Але ці факти слід документально підтвердити", - додає Даниленко.

Чи можуть перекрити воду

Постачальник має право припинити надання водопостачання, якщо борг не погашено протягом 30 днів після отримання письмового попередження. Таке попередження надсилається вже наступного дня після граничного терміну оплати.

"Закон не визначає мінімальну суму боргу, після якої постачання можна обмежити. Це може бути й умовна 1 гривня. Головне - факт прострочення", - каже юристка.

Що змінилося під час війни

У березні 2022 року уряд постановою №206 заборонив нарахування пені, штрафів, інфляційних втрат і навіть припинення послуг за несплату. Але наприкінці 2023 року ці норми скасували - окрім регіонів, де тривають бойові дії чи території тимчасово окуповані.

"Тобто більшість українців знову підпадають під дію звичайного порядку - борг є, попередження є, постачання можуть обмежити", - уточнює Даниленко.

Як відновити водопостачання

Якщо вам уже обмежили воду, її повинні повернути наступного дня після повного погашення боргу або укладення угоди про реструктуризацію.