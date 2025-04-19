Как меньше платить за коммуналку в Украине? Советы, которые реально работают

Коммуналка съедает значительную часть семейного бюджета? Как за счет обычных бытовых привычек, простых технических решений и доступных госпрограмм можно существенно снизить счета за свет, тепло и воду.

О том реально ли экономить на коммуналке - в материале РБК-Украина .

Главное:

Что в первую очередь можно сделать, чтобы сэкономить на коммуналке?

Что советует эксперт для сокращения расходов на электричестве, отоплении и воде?

Какие государственные программы помогают украинцам экономить?

Общие рекомендации - мелочи, которые имеют значение

Рациональное использование электроэнергии, газа и воды важно не только для экономии денег во время войны и общего подорожания коммунальных услуг. Экономия ресурсов - это забота о безопасности и благополучии будущих поколений. Ведь часто мы тратим больше, чем нужно, даже этого не осознавая.

По словам эксперта в сфере жилищно-коммунальных хозяйств Владимира Гуцула, бытовые привычки в первую очередь влияют на потребление ресурсов больше всего.

"Когда вы наливаете чашку чая - это 200 граммов. А обычно в чайник льют полтора литра воды, чтобы просто вскипятить. Соответственно, расходуется лишняя электроэнергия. Вот вам и экономия", - говорит эксперт РБК-Украина.

Еще один важный совет - покупайте энергосберегающую технику. Эксперт советует выбирать холодильник, плиту или другую энергозатратную технику и смотреть на класс энергоэффективности - А, А+, А++. "Возможно, техника будет немного дороже, но со временем она сэкономит вам немалые суммы", - добавил Гуцул.

Как экономить на электричестве, воде и отоплении

По электричеству, ситуация во многих украинских домах уже частично решена: большинство перешло на LED-лампы. Впрочем, есть и другие практические подходы, которые помогут сократить расходы.

"Когда случаются катаклизмы, как на прошлой неделе - отопление отключили и резко похолодало, украинцы включили обогреватели, и вся экономия сошла на нет", - рассказал Владимир Гуцул, акцентируя на важности комплексного подхода.

Он обращает внимание на популярность солнечных панелей - их стоимость снижается с каждым годом, а польза растет. Даже жители многоэтажек находят возможности для установки панелей на балконах. Это не только позволяет уменьшить зависимость от электросети во время блэкаутов, но и существенно сокращает расходы летом.

Эксперт также советует использовать программируемые терморегуляторы для батарей и котлов. Такие устройства позволяют автоматически поддерживать различные температурные режимы в зависимости от времени суток и присутствия людей в квартире. Например, в период отсутствия жильцов температура снижается до 10°C, а перед возвращением - повышается до комфортных 20°C. Это снижает нагрузку на систему отопления и позволяет избежать лишних расходов.

Отдельное внимание стоит уделить воде. Простой и доступный способ экономии - установка аэраторов на краны. Эти насадки смешивают воду с воздухом, сохраняя ощущение мощного напора, хотя фактический расход воды значительно меньше.

В список практических решений эксперт рекомендует добавить установку индивидуальных счетчиков тепла и воды, что мотивирует контролировать расходы и уменьшать плату за потребляемые ресурсы и утепление окон и дверей, потому что даже временное утепление с помощью уплотнителей или пленки позволяет уменьшить теплопотери.

Таким образом, сочетание технологических решений и изменения бытовых привычек позволяет заметно сократить расходы на коммунальные услуги, даже без капитальных инвестиций.

Фото: украинцы экономят на коммуналке благодаря государственным программам энергоэффективности (Getty Images)

Государственные и местные программы энергопотребления

Для украинцев, которые стремятся уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить энергоэффективность своих домов, доступны как государственные, так и местные программы поддержки. Самая масштабная среди них - Фонд энергоэффективности, который реализует программу "Энергодом".

"Фонд работает для ОСМД. Если вы объединились с соседями - можете получить компенсацию до 70% расходов на модернизацию: замену окон, утепление, установку индивидуального теплового пункта", - объясняет Владимир Гуцул.

По его словам, программа позволяет значительно уменьшить счета за отопление и одновременно повысить стоимость жилья благодаря термомодернизации. Речь идет не только о внешнем утеплении, но и о комплексном обновлении систем энергопотребления.

Кроме общенациональных программ, многие общины разрабатывают собственные механизмы софинансирования мероприятий по энергоэффективности.

Характерным примером является программа "70/30" в Киеве, согласно которой 70% расходов на энергоэффективные работы берет на себя город, а 30% - совладельцы многоквартирного дома. Аналогичные программы действуют во Львове, Днепре, Виннице и других областных центрах.

В итоге, экономия на коммуналке - это не только о сокращении потребления, но и о грамотном использовании доступных ресурсов. Современные технологии, разумное планирование и программы государственной и местной поддержки - все это позволяет не жертвовать комфортом, но при этом платить меньше.