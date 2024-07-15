Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет

Прямо сейчас потребление электроэнергии в Украине растет до максимально возможных уровней. И помимо дефицита в генерации, ситуация осложняется жарой, которая приводит к пожарам и авариям на энергетических объектах.

Подробнее о том, выдержит ли энергетика аномально высокие температуры, как изменилось потребление и скажутся ли графики отключения света на платежках в июле, - в материале РБК-Украина .

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Сети горят из-за жары? Что происходит в энергетике

По данным "Укрэнерго" на 15 июля, потребление достигло максимальной отметки из-за аномальной жары. И существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

На это накладывается значительный дефицит в энергосистеме, который стал результатом восьми массированных российских атак с начала 2024 года. Как итог, страна потеряла 9 ГВт мощностей. А этот объем равен пиковому летнему потреблению в Нидерландах, Финляндии или Словакии и странах Балтии вместе взятых.

Для компенсации дефицита сегодня днем действовали три очереди графиков, а с 16:00 до 24:00 будут действовать четыре. Напомним, потребители в каждом регионе разделены на 6 очередей (групп). Ограничения в три очереди означает, что графики действуют для половины потребителей. Если применяется более трех - ограничения еще больше.

"Ситуация продолжает быть сложной, в первую очередь, из-за повреждений и разрушений на энергетических объектах… Мы также видим, что жаркая погода приводит к росту потребления. Люди и промышленность больше пользуются охлаждающими системами и кондиционерами. В то же время продолжается техническое обслуживание и ремонтная кампания. Поэтому сейчас очень сложный период для энергетики", - заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук и призвала украинцев экономить.

Из-за аномальной жары на утро 15 июля были обесточены почти 500 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областей. По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях. Аварийные отключения в том числе связаны с жарой, из-за чего горели энергообъекты.

По информации Минэнерго, высокие температуры стали причиной пожара, из-за которого в западном регионе выключалась воздушная линия. А в ночь на 14 июля отключалась высоковольтная подстанция, что привело к обесточиванию ЛЭП, соединяющих энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции также возник пожар.

Кроме того, накануне вечером во Львове были перебои со светом после удара молнии в подстанцию. Местные жители сообщали о горящих электрические проводах и пожарах в нескольких местах города.

Сегодня в министерстве сообщили об отключении подстанции и высоковольтной линии в южном регионе. При осмотре выявили следы низовых пожаров, вызванных жарой. Отключались линии и в восточном регионе, и при осмотре там также обнаружили следы пожара.

Выдержит ли украинская энергетика аномальную жару

Открытый огонь на полях, через которые проходят высоковольтные линии, может спровоцировать замыкание и привести к разрушению ЛЭП. Высокая температура сжигает кислород и разряжает воздух, из-за чего исчезает изоляционная воздушная прослойка между проводами и землей. Что может привести к аварийному отключению.

Также под действием огня провода могут перегреться и оборваться, создавая опасность поражения электрическим током. Низовые пожары опасны тем, что огонь может переброситься с сухой на травы на деревья, которые потом упадут на линии электропередач.

Кроме того, огонь способен повредить оборудование подстанций, что приводит к аварийным ситуациям. А массовые аварийные отключения ЛЭП из-за пожара могут привести к полному обесточиванию отдельных населенных пунктов и даже районов.

Насколько пожары на выходных повредили высоковольтные линии, сказать сложно. В каких именно областях они произошли, в Минэнерго не уточнили. Сообщается лишь, что огонь потушен, а сети снова включены в работу. Степень повреждений зависит о того, насколько сильным был пожар в каждом конкретном случае, отмечает директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, проблема действительно есть, так как любые аномальные природные явления негативно влияют на функционирование энергосистемы.

"Понятно, что это нужно учитывать, когда речь идет о восстановительных работах. Да, сейчас аномальная жара и она в том числе приводит к тому, что системы электропередач выходят из строя. Но у энергетиков есть все необходимые средства, чтобы вовремя реагировать. Это (аварии из-за жары, - ред.) не является чем-то неожиданным. Нет, это, к сожалению, обычное явление, на которое нужно реагировать", - рассказал он изданию.

За последние три дня только в Киеве было обновлено 7 температурных рекордов. Например, в воскресенье, 14 июля, минимальная температура не опускалась ниже +22,7, а максимальная достигала +35,9.

Сегодня в столице ожидается пик жары. Согласно прогнозу синоптиков, температура в Киеве и области составит от +35 до +39. Днем в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами от +40 до +41, в большинстве западных регионов от +29 до +34.

Чрезвычайно высокие температуры ожидаются и завтра, прохладнее на севере станет с 18 июля, а на юге, востоке и в центральных областях с 20-х чисел. Все это время угроза пожаров из-за жары будет сохраняться, но опрошенные РБК-Украина эксперты уверены, что энергетика выдержит.

"Если коротко: ситуация сложная. Безусловно, жара и дополнительная нагрузка повышает количество аварий, но в целом энергосистема справится", - отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Какой-то аномальной угрозы для украинской энергетики нынешняя жара не представляет, соглашается Рябцев.

"Если она атаки россиян выдерживает, то и жару как-то выдержит", - добавил эксперт.

Хотя, конечно, вероятность аварий увеличивают любые режимы работы систем, которые отличаются от нормативных. В том числе, когда речь идет о работе сетей в постоянных включениях/отключениях из-за почасовых графиков. Например, из-за коротких замыканий могут загореться провода и так далее.

"Да, вероятность аварий выше, когда включают и выключают вручную. Сейчас все осуществляется в ручном режиме, это не автоматика срабатывает. Это просто нужно учитывать, что поделать", - подчеркнул собеседник.

Изменилось ли потребление и что будет в платежках за свет

С 1 июня в Украине на 60% подняли тариф на свет для населения. Это объяснялось необходимостью дополнительных средств для восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате российских атак.

Несмотря на то, что из-за тяжелой ситуации в энергетике, в том числе финансовой, есть необходимость повысить тариф до рыночного (почти 7,5 гривны за киловатт), пока удается избежать этого. Также в Минэнерго подчеркивали, что, если бы не систематические удары, тарифы пока оставались бы неизменными.

Если раньше каждый киловатт стоил 2,64 гривны, то в июле украинцы получат первые платежки, рассчитанные по 4,32 гривны.

Единый фиксированный тариф для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей сохранится до 30 апреля 2025 года. Для тех, у кого есть двузонные счетчики, "ночной тариф" с 23:00 до 07:00 определен в размере 2,16 гривны. А в отопительный период предусмотрена льготная цена 2,64 гривны за киловатт для тех, кто пользуется электрическими приборами для отопления (при потреблении до 2000 кВт*ч в месяц).

Также в министерстве говорили, что при среднемесячном потреблении в 170 кВт*ч платежка за свет вырастет 285 гривен. Означает ли это, что в июле украинцы получат платежки с суммами на 60% выше обычных? Не факт.

Майские расчеты исходили из повышения с 448,8 гривны за средние 170 киловатт на 285 гривен - до 734,4 гривен. Но наверняка не учитывали, как на объемы потребления повлияют графики в первые два летних месяца.

С одной стороны, света стало гораздо меньше, но с другой - отмечается повышенный спрос на системы автономного электроснабжения, такие как зарядные станции, которые тоже нужно заряжать. Да и призыв властей экономить энергию за счет отказа от кондиционеров, похоже, не сработал. Точно сказать, как изменилось потребление в цифрах, сложно. Поскольку за часы со светом люди заряжают все, что можно, готовят еду и спасаются от жары с помощью кондиционеров.

Объемы потребления у каждого свои и люди по-разному пользуются временем, когда есть электричество, отмечает Геннадий Рябцев.

"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", - объясняет он.

Но если смотреть в целом, то сейчас света нет в течение примерно половины часов месяца.

"Условно говоря, света нет 12 часов в сутки света. И это значит, что в любом случае объемы потребления будут меньше. Что касается сумм в платежках, думаю, в итоге они будут примерно такими же, как были до повышения цен", - считает эксперт.

По его мнению, ситуация с графиками в любом случае привела к "вынужденной экономии", когда просто нет возможности потребить больше разумного.

"Платежка будет плюс-минус такая же, тариф вырос, но за месяц набежит меньше киловатт. Невозможно все компенсировать в те часы, когда есть свет. Все равно потребление будет меньше", - подытожил Рябцев.

При подготовке материала использовались: информация с официальных каналов Министерства энергетики, Национальной энергетической компании "Укрэнерго", заявление замминистра энергетики Светланы Гринчук, комментарии директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.