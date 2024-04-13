РФ рассредоточивает силы между Работино и Вербовым. Что это значит

Российские оккупанты применяют новую тактику на Запорожском направлении. В частности, враг рассредоточивает силы между селами Работино и Вербовое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Рассредоточив свои силы между Работино и Вербовым, враг пытается промерить прочность обороны украинских сил на каждом из этих направлений", - рассказала она.

Кроме того, как добавила спикер, продолжаются попытки ДРГ заходить в Работино.

"Но зайдя, убеждаются, что им не рады, сразу сворачиваются и фактически упакованые, как говорят наши бойцы, возвращаются на свои исходные позиции. Те, конечно, кто могут отправляться", - констатировала Гуменюк.

Оккупанты рассредоточивают силы между Работино и Вербовым Запорожской области (deepstatemap.live)

Потери РФ на юге

Потери врага, по ее данным, продолжают быть достаточно высокими.

"За прошедшие сутки около 140 оккупантов удалось уничтожить. Фактически с небольшим преимуществом Запорожское и Херсонское направления имеют паритетные цифры. И около 50 единиц бронированной техники, хотя во время штурмов враг технику не применяет", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что на Запорожском направлении за сутки враг провел 7 штурмов, которые оказались безуспешными.