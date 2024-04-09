Россияне "зашли в Работино". В ВСУ опровергли фейк депутата

Депутат Запорожского областного совета распространил информацию о том, что россияне якобы зашли в село Работино. Такой вброс является фейковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram .

"Заявление депутата Запорожского областного совета, о том, что в результате штурмовых действий россияне зашли в село Роботино и фактически закрепились там, не соответствует действительности", - отметили в Силах обороны.

Военные подчеркнули, что в зоне ответственности 65 отдельной механизированной бригады, которая обороняет Работино, регулярно происходят столкновения с российскими ДРГ, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха они не имеют.

При этом атаки противника отбивают на подступах к селу при помощи артиллерии, а разрозненные группы оккупантов уничтожают ударными дронами и минометами.

"Сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы сил обороны Украины. Так что враг его не контролирует", - подчеркнули военные.

В Силах обороны юга призвали граждан и представителей медиа не опираться на псевдо-экспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к боевой работе и не владеет оперативной обстановкой.