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Ни одного уцелевшего дома: во что оккупанты превратили Работино (видео)

Украина, Понедельник 15 апреля 2024 09:04
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Ни одного уцелевшего дома: во что оккупанты превратили Работино (видео) Фото: село Работино полностью уничтожено (скрин видео t.me/SJTF_Odes)
Автор: Ярослава Борзова

Село Работино полностью разрушено оккупантами. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга подчеркнули, что именно так выглядит лицо российского "освобождения". Оккупанты "освобождают" украинские территории от мирной и счастливой жизни, после чего, хвастаясь на руинах, отчитываются об "успехах на фронте".

Ситуация у Работино

Российские оккупанты применяют новую тактику на Запорожском направлении. В частности, враг рассредоточивает силы между селами Работино и Вербовое.

В частности, село Работино на протяжении суток находилось под артиллерийскими ударами русских оккупантов.

На днях Силы обороны юга опровергли заявление депутата Запорожского областного совета, который распространил информацию о том, что россияне якобы вошли в село Работино.

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