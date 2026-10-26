Ни одного текста: основатель Twitter научил ИИ понимать человеческий язык на слух

Компания Block Джека Дорси создала новую голосовую BИ-модель Dessa, способную вести живой диалог в режиме реального времени. Главной особенностью системы стало то, что обучали ее исключительно на аудиозаписях человеческих разговоров без использования текстовых данных.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на Джека Дорси в X .

Особенности работы ИИ

В отличие от классических голосовых ассистентов, которые сначала превращают язык в текст и лишь затем обрабатывают ответ, новая модель работает по схеме прямых аудиосигналов.

Система умеет одновременно слушать и говорить - это позволяет ей своевременно реагировать на слова собеседника, перебивать или делать паузы.

По словам разработчиков, благодаря отказу от текстовой прослойки разработка воспринимает малейшие интонационные нюансы.

Система легко считывает сарказм, смех, колебания и изменения эмоционального тона пользователя.

Модель может смеяться посреди предложения или повышать голос по просьбе собеседника. А во время тестирования разработка самостоятельно дополняла забытые собеседником названия фильмов.

Ближайший голос является наиболее естественным способом взаимодействовать с интеллигенцией, таким образом, чтобы создать Dessa, most authentic full-duplex speech model ever built. Talking with it feels like talking with a person…full of emotion, nuance, pauses, and a natural cadence. https://t.co/r0qFLdvd6c — jack (@jack) October 23, 2026

Технические требования

Для обучения системы разработчики использовали один высокопроизводительный сервер с графическими процессорами. Несмотря на это, готовая модель может работать полностью локально на ноутбуках MacBook Pro с чипом Apple M4 Max или более мощными процессорами.

Скорость обработки данных превышает реальное время, что позволяет избежать каких-либо задержек во время разговора.

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Доступность и последующие испытания

В настоящее время разработка не находится в открытом доступе. Компания предоставляет ограниченный доступ только специалистам по безопасности искусственного интеллекта для проведения независимых оценок.

Все остальные желающие могут записаться в список ожидания, пока разработчики готовят модель к масштабному запуску.