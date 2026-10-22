20 тысяч Optimus еженедельно: Маск наращивает производство роботов Tesla
Tesla начала собирать роботов Optimus на промышленных конвейерах в Калифорнии. Илон Маск планирует до конца 2027 года довести производство до 20 тысяч роботов в неделю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Завод в Калифорнии раньше использовался для сборки электромобилей, однако Tesla полностью перепрофилировала эти площади под нужды робототехники.
Актуальный выпуск стал первым случаем, когда подразделение производит гуманоидов Optimus по полноценным производственным стандартам.
О достижении этого этапа компания объявила в отчете акционеров за третий квартал 2026 года.
Во время общения с инвесторами Маск подчеркнул, что масштабирование производства будет происходить постепенно, ведь робот - совершенно новая категория продуктов .
Основными препятствиями для быстрого выхода на промышленные объемы остаются:
- Обеспечение продолжительной надежности устройства без частых ремонтов или поломок запчастей.
- Доработка ПО для выполнения незапланированных задач.
- Создание стабильной цепочки снабжения комплектующих под запланированный объем в 20 тысяч единиц еженедельно.
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Вычислительные мощности для ИИ
Специально для развития систем автономного вождения и робототехники Tesla расширяет вычислительные ресурсы. К концу 2026 года компания планирует довести мощность своих кластеров для обучения искусственному интеллекту до 400 мегаватт.
Параллельно идет строительство нового производственного объекта в Остине, эксплуатация которого начнется в 2027 году. Эти мощности необходимы, чтобы Optimus мог быстро ориентироваться в пространстве и выполнять сложные задачи в динамической среде.
Дефицит аккумуляторов и финансовое состояние
Параллельно компания решает проблему дефицита батарей, ограничивающий выпуск транспортных средств. Tesla расширяет производство аккумуляторных блоков в Берлине, строит завод в Техасе, а также разворачивает линию сборки LFP-элементов в Неваде.
Компания уже отгрузила первые энергонакопители Megapack на собственных LFP-элементах и увеличивает выпуск аккумуляторов формата 4680 для грузовиков Semi и пикапов Cybertruck.
Запуск производства Optimus производится на фоне застоя в автомобильном бизнесе Маска.
Доходы Tesla за третий квартал достигли 28,04 миллиарда долларов США, практически не изменившись с 2025 года.
В свою очередь, прибыль компании упала на 43 процента из-за высоких затрат на разработку робототехники, ИИ и автономного транспорта.