Лавров озвучил условия России для "длительного" мира в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил в интервью индонезийской газете Kompas, которое размещено на сайте МИД РФ.
По словам главы российского МИД, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".
"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.
Партия Кремля на переговорах
Напомним, что озвученные главой российского МИД условия практически полностью совпадают с объявленными ранее Путиным требованиями к Украине для наступления мира:
- признать официально российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым;
- отказаться от поставок западного оружия;
- объявить нейтралитет;
- не вступать в НАТО и другие военные блоки в будущем.
Добавим, что после саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске 15 августа, следующей фазой мирных переговоров должна стать двусторонняя встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако Москва умышленно отказывается идти на компромиссы для дальнейших встреч и затягивает время.
Трамп разочарован таким поведением кремлевского режима.
Тем временем Путин пригрозил атаками на энергетическую инфраструктуру Украины в ответ на многочисленные удары дронов ВСУ по НПЗ и нефтебазам в России.
Подробнее о перспективах переговоров Украины с Россией, - читайте в авторском материале РБК-Украина.