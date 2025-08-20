ua en ru
Ни одного футболиста "Шахтера": УПЛ назвала символическую сборную 3-го тура

Среда 20 августа 2025 12:45
UA EN RU
Ни одного футболиста "Шахтера": УПЛ назвала символическую сборную 3-го тура Максим Задерака (фото: instagram.com/fckryvbas)
Автор: Екатерина Урсатий

Профессиональная футбольная лига Украины подвела итоги 3-го тура, объявив имена лучших футболиста и наставника. Интересной особенностью стало то, что в символическую команду не попал ни один игрок донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УПЛ в соцсети Telegram.

Лучший игрок и топ-5 тура

Звание лучшего игрока 3-го тура получил Максим Задерака из "Кривбасса", который оформил дубль в ворота "Зари" (3:2).

В топ-5 также вошли:

  • Рамик Гаджиев ("Металлист 1925")
  • Филипп Будковский ("Заря")
  • Иван Калюжный ("Металлист 1925")
  • Николай Михайленко ("Динамо")

Михайленко с минимальным преимуществом опередил вратаря Александра Кемкина ("Кривбасс").

Кроме этого, эксперты выделили другие заметные выступления игроков тура: Аринальдо Ррапай ("Колос"), Евгений Морозко ("Кудривка"), Олег Билык ("Эпицентр") и Виталий Роман ("Рух").

Лучший тренер тура

Турнирная группа из 39 экспертов признала лучшим тренером Василия Баранова ("ЛНЗ"), который одержал победу над "Полесьем" (2:0).

В тройку также вошли Патрик ван Леувен ("Кривбасс") и Младен Бартулович ("Металлист 1925"). Также в топ-3 попали Руслан Ротань ("Полесье") и Руслан Костышин ("Колос").

Стоит отметить, что ни один игрок "Шахтера" не попал в основную одиннадцатку, несмотря на победу команды над "Вересом".

Напомним, что по итогам 3-го тура украинской Премьер-Лиги турнир впервые в сезоне получил единоличного лидера, которым стал киевское "Динамо".

Также читайте о 10 самых дорогих игроках УПЛ прямо сейчас.

Ранее оценили шансы "Полесья" против итальянской "Фиорентины" в Лиге конференций.

