Никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине, - глава Европарламента

Проведение псведореферендумов по вхождению в состав России на временно оккупированных территориях не изменят позицию Европы по территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европарламента Роберту Мецолу в Twitter.
"Никакие фиктивные референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности. Это также не изменит того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину", - написала она.
Напомним, оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
В Белом доме считают, что президент России Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
НАТО будет считать нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.
Между тем, Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".
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