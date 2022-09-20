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Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 20 сентября 2022 19:51
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В Белом доме считают, что президент РФ Владимир Путин может готовится к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе брифинга.

Салливан напомнил, что украинские военные в последние дни провели предприняли успешное контрнаступление на востоке. По его словам, учитывая успехи ВСУ, Путин "может находиться на пороге принятия двух решений".

Советник Байдена объяснил, что одним из таких решений является подготовка к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях Украины, которые являются нарушением украинского суверенитета.

"Россия спешит провести эти референдумы в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мерам", - подчеркнул Салливан.

Напомним, сегодня, 20 сентября, так называемые "ЛДНР" назвали сроки проведения "референдумов" о вхождении в состав РФ.

После этого в СМИ появилась информация о том, что Путин сегодня вечером обратится к россиянам, в том числе он поднимет вопрос "референдумов".

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Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
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