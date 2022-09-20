НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Псевдореферендумы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Украины, не будут законными. Международное сообщество должно осудить намерения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

"Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характер захватнической войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны", - написал он. Столтенберг отметил, что международное сообщество должно осудить это "вопиющее нарушение международного права" и усилить поддержку Украины.