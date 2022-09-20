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НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 19:44
НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Псевдореферендумы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Украины, не будут законными. Международное сообщество должно осудить намерения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

"Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характер захватнической войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны", - написал он.

Столтенберг отметил, что международное сообщество должно осудить это "вопиющее нарушение международного права" и усилить поддержку Украины.

Напомним, оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против РФ в ответ на намерения провести псевдореферендумы.

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