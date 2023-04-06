Ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории, - Макрон

Соответствующее заявление Макрон сделал на пресс-конференции по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он отметил, что Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины. Кроме того, Макрон раскритиковал намерения РФ разместить в Беларуси свое ядерное оружие.

"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием", - сказал президент.

Французский лидер добавил, что страны, в том числе Китай, должны напомнить России о международных обязательствах.

В свою очередь Си Цзиньпин также подчеркнул, что ядерное оружие не может быть использовано против Украины.

"Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, атак на электростанции", - заявил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко хочет разместить в Беларуси ядерное оружие.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.

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