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Ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ни одна из стран не должна размещать свое ядерное оружие за пределами своей территории. Россия должна придерживаться международных обязанностей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Соответствующее заявление Макрон сделал на пресс-конференции по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он отметил, что Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины. Кроме того, Макрон раскритиковал намерения РФ разместить в Беларуси свое ядерное оружие.

"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием", - сказал президент.

Французский лидер добавил, что страны, в том числе Китай, должны напомнить России о международных обязательствах.

В свою очередь Си Цзиньпин также подчеркнул, что ядерное оружие не может быть использовано против Украины.

"Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, атак на электростанции", - заявил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко хочет разместить в Беларуси ядерное оружие.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.

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