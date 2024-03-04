"Ни один не соответствует условиям". Малюська высказался относительно законопроектов "реформы БЭБ"

"С точки зрения международного финансирования до письма G7 единственное, что соответствовало и что открывало нам источник для финансирования - это правительственный законопроект. После появления письма G7 появились новые условия, которых не было до этого времени И теперь мы получили ситуацию, когда ни один законопроект не соответствует требованиям наших партнеров, если письмо G7 считать также требованиями партнеров", - заявил он.

По словам министра, требований партнеров относительно сроков переаттестации на момент регистрации правительственного законопроекта не было.

"Письмо от G7 стало для меня неожиданностью. Мне даже кажется, что возможно мы бы на каком-то этапе могли бы убедить в правильности именно своей позиции, но после попадания письма в медиа, думаю, сейчас дискуссии уже излишни", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что правительству было не принципиально, когда проводить переаттестацию - через год после войны или сразу после войны.

"Наша позиция была о том, что сейчас рынок труда ужасный, реально ужасный. Никогда директор БЭБ не сможет перезагрузить тысячу людей, набрать с рынка труда тысячу классных детективов. После окончания войны будет уникальный момент, когда можно будет набрать классных людей, патриотов, которые вернутся с войны", - заявил он.

Министр добавил, что сейчас дискуссии по этому поводу излишни.

"А так мы просто поставим сейчас на паузу работу БЭБ, когда начнется переаттестация. Но опять же, сейчас дискуссии излишни. Мы предусмотрим переаттестацию независимо от окончания войны", - отметил он.

Перезагрузка БЭБ

В декабре прошлого года Кабмин предложил перезагрузить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Эта перезагрузка должна предусматривать то, что только БЭБ и НАБУ будут проверять бизнес в Украине. Как тогда уточнял премьер-министр Денис Шмыгаль, согласно этим изменениям, Нацполиция и СБУ будут исключены из перечня органов государственного финансового контроля.

В сентябре 2023 года в Верховную раду уже вносили законопроект, предусматривавший перезапуск Бюро экономической безопасности. Подробнее о его положении - в материале РБК-Украина.

О том для чего нужна перезагрузка БЭБ – читайте в материале РБК-Украина.

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