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"Жоден не відповідає умовам". Малюська висловився щодо законопроєктів "реформи БЕБ"

Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Валерія Поліщук

Законопроєкти щодо реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ) не відповідають умовам.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

"З точки зору міжнародного фінансування до листа G7 єдине, що відповідало і що відкривало нам джерело для фінансування - це урядовий законопроєкт. Після появи листа G7 з'явились нові умови, яких не було до цього часу І тепер ми отримали ситуацію коли жоден законопроект не відповідає вимогам наших партнерів, якщо лист G7 вважати також вимогами партнерів", - заявив він. 

За словами міністра, вимог партнерів щодо строків переатестації на момент реєстрації урядового законопроекту не було.

"Лист від G7 став для мене несподіванкою. Мені навіть здається, що можливо ми б на якомусь етапі могли б переконати в правильності саме своєї позиції, але після потрапляння листа в медіа, думаю, зараз дискусії вже зайві", - підкреслив Малюська. 

Він зазначив, що уряду було не принципово, коли проводити переатестацію - через рік після війни чи одразу після війни.

"Наша позиція була про те, що зараз ринок праці жахливий, реально жахливий. Ніколи директор БЕБ не зможе перезавантажити тисячу людей, набрати з ринку праці тисячу класних детективів. Після закінчення війни буде унікальний момент, коли можна буде набрати класних людей, патріотів, які повернуться з війни", - заявив він.

Міністр додав, що зараз дискусії щодо цього зайві. 

"А так ми просто поставимо зараз на паузу роботу БЕБ, коли почнеться переатестація. Але знову ж таки, зараз дискусії зайві. Ми передбачимо переатестацію незалежно від закінчення війни", - зазначив він. 

Перезавантаження БЕБ

У грудні минулого року року Кабмін запропонував перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це перезавантаження має передбачати те, що лише БЕБ та НАБУ перевірятимуть бізнес в Україні. Як тоді уточнював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, згідно з цими змінами, Нацполіцію та СБУ буде виключено з переліку органів державного фінансового контролю.

У вересні 2023 року до Верховної ради вже вносили законопроект, який передбачав перезапуск Бюро економічної безпеки. Докладніше про його положення - у матеріалі РБК-Україна.

Про те для чого потрібне перезавантаження БЕБ - читайте в матеріалі РБК-Україна. 

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Денис МалюськаБюро економічної безпеки