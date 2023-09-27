Раде предложили новый механизм перезапуска Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Согласно предложениям авторов инициативы, деятельность БЭБ хотят подчинить министру финансов. При этом конкурсную процедуру намерены изменить по примеру практик Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по противодействию коррупции.

Законопроект предусматривает прекращение полномочий первого заместителя директора БЭБ и его заместителей. После этого на должность директора Бюро предлагают объявить новый конкурс.

Сама процедура проведения конкурса, согласно предложениям, также должна измениться. Комиссия должна состоять из семи человек: трех - от Кабмина, четырех - по предложению международных организаций, оказывавших международную техническую помощь Украине.

Комиссию хотят считать полномочной в случае назначения не менее пяти членов, а для принятия решений необходимо будет минимум четыре голоса, в том числе не менее трех от членов, которых предложили международные организации.

Процедуру увольнения также хотят изменить. Основанием для этого, как сказано в законопроекте, будет не заключение Кабмина по результатам ежегодного отчета, а негативное заключение аудита (по образцу НАБУ и НАПК). Его предлагают проводить через год и три года после назначения.

Также в БЭБ хотят запретить работать лицам, которые до 1 января 2023 года работали год или более на любой следственной или оперативной должности в органах налоговой милиции, прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины или милиции.

Вторая попытка перезапуска

Стоит заметить, что законопроект о перезапуске БЭБ вносили еще в начале этого года.

Но несколько дней назад он был отозван после того, как предложения получили скептическую оценку Главного научно-экспертного управления Рады.

Напомним, в августе Андрей Пащук стал новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности.