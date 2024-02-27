Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти

Почему нужно перезапустить Бюро экономической безопасности уже через три года после старта, что не так с правительственным законопроектом по реформе БЭБ и какую альтернативу предлагают на рассмотрение, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

При подготовке материала использовались комментарии пресс-службы БЭБ, народного депутата Ярослава Железняка, пресс-службы Европейской бизнес-ассоциации, собеседников РБК-Украина, а также информация из открытых источников.

В 2014 году Украина, взяв курс на евроинтеграцию, обязалась провести несколько ключевых реформ. Одна из них касалась борьбы с коррупцией, поэтому были созданы НАБУ, НАПК, Антикоррупционный суд, а позже и САП. Еще одна реформа проходила параллельно первой и относилась к созданию благоприятного инвестиционного климата.

Для этого необходимо было сделать так, чтобы бизнес – как украинский, так и зарубежный, не чувствовали на себе давления со стороны государства. И если антикоррупционные органы, пусть и со скандалами, создали в течение года после Революции, то с ведомствами, которые должны были улучшить сотрудничество бизнеса с властью, тянули довольно долго.

Бюро экономической безопасности запустили в 2021 году, когда стало очевидно, что НАБУ, НАПК и САП с ВАКС не способны единолично решить проблему давления на бизнес. Предприниматели то и дело жаловались на другие правоохранительные органы, обвиняя их в неправомерных действиях и шантаже.

Рада даже проголосовала за ряд законопроектов, которые назвали "маски-шоу стоп". В конце концов, за создание органа, способного взять на себя борьбу с экономическими преступлениями, выступили западные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд.

Ожидалось, что БЭБ станет альтернативой Налоговой милиции, которая, как и многие правоохранительные органы, дискредитировала саму себя. Однако сегодня, спустя три года после открытия Бюро, бизнес заявляет, что БЭБ не решило проблему давления и орган надо реформировать или "перезапустить".

После многочисленных встреч с предпринимателями в Офисе президента также заявили о необходимости реформирования БЭБ, после чего в Кабмине вышли с законопроектом о реформе Бюро. Попав в руки народным депутатам, он тут же был раскритикован некоторыми из них. Против правительственного проекта выступили различные бизнес-ассоциации, а доработать его предложили и послы G7.

Новая налоговая

Изначально Бюро экономической безопасности предусматривалось как большой аналитический центр, который, вероятнее всего, должен был расследовать дела без стандартной атрибутики следственных органов – обысков, допросов и "вещдоков". Львиная доля расследования должна была ограничиваться аналитическими процессами – анализом различных баз, поиском информации, работой с банковскими системами. Изучив всю "теорию" и подготовив необходимую фабулу, детективы БЭБ, как это предполагалось, должны были отдавать в руки государственного обвинителя практически готовый приговор нерадивому бизнесмену.

На деле же этого не произошло. Несмотря на еженедельные отчеты о том, сколько бюджетных денег удалось сохранить или вернуть в государственную казну, у БЭБ недостаточно высокий процент раскрытия дел и доведения их до суда. По состоянию на лето 2023 года из 2 тысяч открытых уголовных производств лишь 54 были переданы в суд.

Кроме того, Бюро страдает от финансовых проблем и кадрового кризиса. Изначально ведомство возглавил бывший начальник налоговой полиции и руководитель ГФС Вадим Мельник. Его кандидатуру критиковали бизнес-ассоциации, отмечая, что БЭБ должно было заменить "налоговиков", а не встать под их управление. В апреле 2023 года Кабмин уволил Мельника, временным руководителем Бюро стал Эдуард Федоров – бывший замначальника Киевской таможни и глава Управления СБУ в Сумской области. Его заместителем стал Виталий Гагач – прокурор из Запорожья.

Вадим Мельник (фото: Getty Images)

Федоров с Гагачем проработали всего три месяца. Сначала они оба ушли в отпуск, а потом подали в отставку. С того момента и до сих пор Бюро руководит Андрей Пащук – при Федорове он был его заместителем. В интервью Forbes Пащук, в ответ на критику работы ведомства, заявил, что в БЭБ большие кадровые и финансовые проблемы. На 2024 год, по его словам, Бюро необходимо 4,5 млрд гривен.

"Это если мы говорим о полноценной укомплектации штата, включая региональные подразделения. Это 3000–3500 человек. А также о внедрении единой аналитической системы", – заявил Пащук.

В самом БЭБ отмечают, что доказали свою эффективность, а с разблокировкой вопроса о финансировании могут показать еще лучший результат.

"Простая статистика красноречива: в прошлом году возмещено в бюджет 2,2 млрд грн во всех уголовных производствах, из них 544 млн грн в завершенных уголовных производствах, объявлено о подозрении 507 человек, это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. 342 дела направлены в суд, в 2022 – 29. В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств", – отмечают в пресс-службе БЭБ в комментарии РБК-Украина.

По мнению экспертов, Бюро действительно заработало лучше, но не принципиально. Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский, опираясь на оценки Института социальной и экономической трансформации, заявил, что после реформы БЭБ мог бы перекрывать крупные мошеннические схемы, "пополняя" государственную казну на 100-200 млрд гривен ежегодно.

"Доля тени на подакцизных товарах растет, конвертационные центры работают. Делаем выводы, что БЭБ не выполняет свои функции. Ключевая идея по созданию БЭБ заключалась в том, чтобы насквозь пропитанная патронажными сетями налоговая милиция была ликвидирована", – заявил Дубровский.

При этом, несмотря на кадровые и финансовые проблемы, о которых говорит руководство БЭБ, Бюро "замахивается" на большие уголовные производства. В декабре 2023 года сотрудники БЭБ провели обыски в компаниях известного бизнесмена Вадима Альперина, участвовали в следственных действиях относительно бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Наиболее показательным в этой связи стал кейс олигарха Игоря Коломойского. Первыми подозрения ему вручили именно сотрудники БЭБ, буквально "перехватив" его у НАБУ. Собеседники РБК-Украина во власти отмечают, что Бюро была поставлена задача "завязать" на себе олигарха.

"БЭБ – это с самого начала "проект" Олега Татарова (замглавы Офиса президента –ред.). Топ-менеджмент Бюро – это его креатура, он их контролирует", – отметил источник РБК-Украина во власти, пожелавший остаться неназванным.

Принимая во внимание большой объем работы и ограниченный ресурс – как кадровый и финансовый, подобные "многотомные" кейсы, за которые берутся в БЭБ, выглядят по меньшей мере странно. Особенно, если учесть тот факт, что Коломойского довольно длительное время уже "разрабатывало" НАБУ.

В любом случае, точечные громкие дела, в которых оказывается БЭБ, не влияют на авторитет Бюро – его критикуют как бизнесмены, заявляя о том, что "маски-шоу" продолжаются, так и отдельные представители власти, отмечая, что "костяк" у Бюро – это те же "налоговики". В какой-то момент запрос на перезагрузку БЭБ достиг той критической черты, когда бездействие стало бы преступным.

Рестарт

Когда речь заходила о реформе БЭБ, критика касалась двух основных вещей – руководители Бюро назначаются не по конкурсу, а большая часть следователей – это бывшие сотрудники органов, улучшенным аналогом которых и планировало стать Бюро. Поэтому предполагалось, что в правительственном законопроекте о перезапуске БЭБ эти вещи будут учтены. И их действительно учли, но то, как они прописаны, вызвало недоумение у бизнеса и некоторых народных депутатов.

В конце января Кабмин внес в Раду законопроект по реформе БЭБ. В нем указано, что на должность директора Бюро будет проводиться конкурс. Сама конкурсная комиссия должна будет состоять из шести членов – три украинских делегата и три международных. Формат похож на формирование Совещательной группы экспертов, которая выбирает судей Конституционного суда.

Переаттестация в проекте тоже учтена, но проходить ее сотрудники Бюро должны будут только через год после отмены военного положения. При этом те сотрудники, которых примут в Бюро уже после вступления закона в силу, не должны будут проходить переаттестацию. Сами сроки этой процедуры в законопроекте не зафиксированы.

Заседание Верховной Рады (фото: сайт Рады)

К законопроекту после публикации возникло много вопросов. Критика касалась в основном двух позиций – конкурсной комиссии и переаттестации. Вдобавок бизнес-ассоциации настаивают и на том, чтоб в БЭБ занимались аналитической работой, которая в законопроекте прописана недостаточно четко.

"Важно, чтобы в конкурсные комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации. Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции и только эта структура занималась расследованиями экономических преступлениями", – отметили в Европейской бизнес-ассоциации в комментарии РБК-Украина.

Раскритиковали проект и международники. 21 февраля в медиа опубликовали письмо от послов G7, которые отмечают, что законопроект должен быть прозрачным. "Подчеркиваем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции", - говорится в письме послов G7.

Через время в Раде были зарегистрированы и другие – альтернативные законопроекты. Один из противников правительственного документа, народный депутат Ярослав Железняк выступил со своим предложением. Согласно его проекту, в конкурсной комиссии большая часть голосов остается за международниками, переаттестация должна начаться через полтора года после избрания руководства и эту процедуру должны пройти все, кроме тех, кого уже выберут по конкурсу.

В БЭБ, комментируя ситуацию вокруг правительственного законопроекта, отметили, что послы G7 его не критиковали, а лишь указали на то, что в нем и так есть "в том или ином виде" – прозрачный конкурс, периодический аудит работы и переаттестация всех работников БЭБ. Но проект Кабмина в Бюро все же считают "практичнее".

"Кабминовский (проект, - ред.) более практичен для применения, ведь предполагает обновление состава Бюро без блокирования его работы, которое фактически вводит проект Железняка. Ведь невозможно одновременно эффективно работать и проводить переаттестацию, надо набирать новых работников по новым правилам, а существующих просеять, когда уже будет кому работать", – заявили в Бюро.

Железняк, в ответ на это, заявил, что БЭБ выгодно работать по правительственному законопроекту, потому что его якобы писали в Офисе президента. "Я вижу проблему с формированием комиссии, что там нет большинства голосов международников. Второе – они хотят провести перезагрузку через год после войны. Через год после войны уже давно Татарова, наверное, в стране и не будет. И, конечно, им нравится законопроект, по которому их оставляют на своих должностях. Это очевидно. А законопроект (речь о проекте Железянка, - ред.) как раз и предусматривается таким, который им не понравится, потому что мы хотим их уволить", – сказал Железняк в комментарии РБК-Украина.

Кабминовский проект активно продвигает министр юстиции Денис Малюська, отстаивая его на собраниях Комитета по вопросам финансов. Но неожиданно перед самим пленарным заседанием Рады, которое прошло 23 февраля, Малюська, будучи на заседании комитета, заявил, что проект Кабмина действительно недоработан, однако голосовать все равно предложил за него.

"(Малюська – ред.) пришел на комитет, говорит: "Оказывается, здесь такая проблема, международники не поддерживают, отметили проблемы, чтобы мы их решили, потом поддержат". Я сказал, что мы это уже сделали в своем законопроекте. Говорит, нет, давайте проголосуем за наш закон, а потом доработаем", – рассказал Железняк.

В пятницу, 23 февраля, нардепы не поддержали правительственный законопроект в первом чтении, отправив его на доработку. Поторапливает нардепов и президент Владимир Зеленский, который 26 февраля призвал их проголосовать за проект и запустить реформу БЭБ. Правда, какой именно законопроект он имеет в виду – неясно.

"Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине", - сказал он во время форума-презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Учитывая общественный интерес к реформе БЭБ и тот факт, что его перезагрузка важна для продолжения иностранной помощи Украине, не исключено, что в правительстве решат пойти на уступки и доработать их законопроект с учетом критики. Еще один вариант – попытка "продавить" его без учета мнения бизнеса и международных партнеров. В этом случае вопрос опять затянется и "реформа БЭБ" встанет в один ряд с множеством долгоиграющих "перезапусков" правоохранительных и других украинских ведомств.