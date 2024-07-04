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Ни один "Кинжал" не достиг Киева с мая 2023 года, - Воздушные силы

Киев, Четверг 04 июля 2024 15:06
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Ни один "Кинжал" не достиг Киева с мая 2023 года, - Воздушные силы Фото: ракеты Кинжал по столице Украины (uk.wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Все российские баллистические ракеты "Кинжал", запущенные по столице Украины после получения ЗРК Patriot, успешно перехвачены. В общей сложности захватчики выпустили уже более 20 "Кинжалов" по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 96-й зенитной ракетной бригады полковника Воздушных сил ВСУ Сергея Яременко в интервью "Укринформу".

"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион" ", - отметил Яременко.

Он пояснил, что для Воздушных сил это в первую очередь баллистическая цель, а уже потом аналитики, эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют, какая именно это была воздушная цель.

"Скажу единственное: все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены", - подчеркнул Яременко.

Как пояснил полковник, ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. В общей сложности по "Киеву" было запушено более 20 "Кинжалов", которые успешно перехватили

Отвечая на вопрос, почему Россия сейчас перестала активно обстреливать Киев, Яременко отметил, что это не связано с тем, что силы обороны эффективно отражают атаки.

"Россия, имея имеющиеся средства, определяет перечень объектов для удара. Возможно, в этот период ее интересуют другие объекты. Но периодически, конечно, важные государственные объекты в Киевской области, тоже под влиянием ударов противника. Мы готовы ежедневно, ежесекундно в любое время суток к таким вызовам", - заверил командир бригады.

Что известно о ракетах РФ "Кинжал"

"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Напомним, в последний раз россияне обстреливали "Кинжалами" столицу в мае 2023 года, когда в результате удара оккупантов пострадали семь человек.

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