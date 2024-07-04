ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жоден "Кинджал" не досяг Києва з травня 2023 року, - Повітряні сили

Київ, Четвер 04 липня 2024 15:06
UA EN RU
Жоден "Кинджал" не досяг Києва з травня 2023 року, - Повітряні сили Фото: ракети Кинджал по столиці України (uk.wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Усі російські балістичні ракети "Кинджал", які були запущені по столиці України після отримання ЗРК Patriot, успішно перехоплені. Загалом загарбники випустили вже понад 20 "Кинджалів" по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира 96-ої зенітної ракетної бригади полковника Повітряних сил ЗСУ Сергія Яременко в інтерв'ю "Укрінформ".

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи “Іскандер-М”, чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або “Циркон”, запущений з ракетного комплексу "Бастіон", - зазначив Яременко.

Він пояснив, що для Повітряних сил це, в першу чергу, балістична ціль, а вже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль.

"Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені", - наголосив Яременко.

Як пояснив полковник, жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. В цілому по "Києву" було запушено понад 20 "Кинджалів", які успішно перехопили

Відповідаючи на питання, чому Росія зараз перестала активно обстрілювати Київ, Яременко відзначив, що це не пов’язано з тим, що Сили оборони ефективно відбивають атаки.

"Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти у Київській області, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", - запевнив командир бригади.

Що відомо про ракети РФ "Кинджал"

"Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу

Нагадаємо, в останній раз росіяни обстрілювали "Кінджалами" столицю у травні 2023 року, коли внаслідок удару окупантів постраждало семеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ракетна атака
NEWS
Зеленський про удари по НПЗ: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці РФ - зробіть так, щоб вона не била по нашій
Зеленський про удари по НПЗ: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці РФ - зробіть так, щоб вона не била по нашій
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція