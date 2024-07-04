Жоден "Кинджал" не досяг Києва з травня 2023 року, - Повітряні сили
Усі російські балістичні ракети "Кинджал", які були запущені по столиці України після отримання ЗРК Patriot, успішно перехоплені. Загалом загарбники випустили вже понад 20 "Кинджалів" по Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира 96-ої зенітної ракетної бригади полковника Повітряних сил ЗСУ Сергія Яременко в інтерв'ю "Укрінформ".
"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи “Іскандер-М”, чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або “Циркон”, запущений з ракетного комплексу "Бастіон", - зазначив Яременко.
Він пояснив, що для Повітряних сил це, в першу чергу, балістична ціль, а вже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль.
"Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені", - наголосив Яременко.
Як пояснив полковник, жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. В цілому по "Києву" було запушено понад 20 "Кинджалів", які успішно перехопили
Відповідаючи на питання, чому Росія зараз перестала активно обстрілювати Київ, Яременко відзначив, що це не пов’язано з тим, що Сили оборони ефективно відбивають атаки.
"Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти у Київській області, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", - запевнив командир бригади.
Що відомо про ракети РФ "Кинджал"
"Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу
Нагадаємо, в останній раз росіяни обстрілювали "Кінджалами" столицю у травні 2023 року, коли внаслідок удару окупантів постраждало семеро людей.
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