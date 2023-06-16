Обстрел Киевской области: что известно о последствиях вражеской атаки

Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Киев и область с помощью ракет. Системам ПВО также удалось сбить два беспилотника. В результате удара оккупантов в Киевской области пострадали семь человек.

РБК-Украина собрало в материале все, что известно о результате вражеской атаки.

Ракетная атака на Киев

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ближе к полудню россияне пытались атаковать столицу.

"По предварительным данным имеем сейчас успешное сбитие 6 ракет "Калибр" из Черного моря с кораблей запускались, а также 6 ракет Х-47 "Кинжал". Опять аэробаллистические ракеты атаковали прежде всего столицу", - сказал Игнат.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет.

Пострадавшие от обстрелов в Киевской области

В МВД Украины сначала заявили, что в результате ракетной атаки оккупантов пострадали три человека: двое детей и бабушка. ГСЧС Украины уточнило, что в результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков.

Позже глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них - 1 ребенок.

Он уточнил, что один из пострадавших - водитель автотранспорта, который получил ранения при перевозке хлеба. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь. В результате вражеского удара были разрушены 3 дома, 15 - требуют капитального ремонта, еще 15 - имеют незначительные повреждения.

Начальник ГУНП в Киевской области генерал Андрей Небытов привел свежие данные. По его информации, количество пострадавших от ракетного удара увеличилось - 7 человек обратились к врачам.

"К счастью, у них нет серьезных трав. Мы понимаем, что это не последнее обращение граждан", - сообщил полицейский.

Также Небытов сообщил, что из-за ракетного обстрела Киевской области и возгорания лесного массива вблизи Здвижевки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на бывших позициях армии РФ.

Реакция на обстрел

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю атаку на Киев "самым большим ракетным ударом по Киеву за последние недели" и это в то время, как лидеры Африки посещают Киев со своей "мирной инициативой".

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел россиян. Она заявила, что эти ракетные атаки на города и их жителей демонстрируют, что Россия не отказалась от своих целей покорить Украину и готова пойти на ужасные шаги для достижения этой цели.

"Как стало понятно во время заседания Контактной группы по обороне Украины, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры остаются сосредоточенными на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах противовоздушной обороны", - написала посол.