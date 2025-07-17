В Польше бьют тревогу из-за дефицита рапса: просят возобновить импорт из Украины

Польские производители масла просят правительство отменить введенный в 2023 году запрет на ввоз в страну украинского рапса. Это связано с более низким урожаем, чем в предыдущие годы, что может вызвать дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Money.pl .

Польская ассоциация производителей масла (PSPO), которая представляет 95% масложировых заводов Польши, обратилась к премьер-министру Дональду Туску с просьбой вмешаться во внесение изменений в постановление, которое запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Причиной является прогнозируемый дефицит рапса на польском рынке. В 2025-2026 годах дефицит может достичь не менее 500 тысяч тонн, и это создает угрозу для работы местных заводов по переработке семян.

Ассоциация отметила, что ситуация отечественной масличной промышленности уже "чрезвычайно сложная". Она уже испытывает дефицит сырья учитывая перерабатывающие мощности масличных заводов, которые превышают 4 миллиона тонн рапса в год.

Производители масла отмечают, что нынешняя ситуация ставит польские компании в невыгодное положение по сравнению с другими странами ЕС, поскольку они могут закупать украинский рапс без ограничений. В то же время в Польшу разрешено ввозить готовое масло, что, по их словам, вредит местным производителям.

Ассоциация отмечает, что отмена запрета не повредит польским аграриям, поскольку внутренние объемы рапса все равно будут выкуплены по европейским ценам. В то же время, если появится опасения избытка импорта рапса из Украины, то можно ввести количественные ограничения, которые позволят сбалансировать рынок.

Также отмечается, что инфраструктура экспорта из Украины с 2022 года уже существенно изменилась, и массовый ввоз рапса в Польшу не повторится.

Однако Министерство развития и технологий Польши пока не планирует отменять запрет на импорт рапса или вводить лимиты, внося изменения в распоряжение с 2023 года.

В министерстве объяснили, что ожидают завершения переговоров по изменению условий торгового соглашения между ЕС и Украиной.