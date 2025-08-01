В Жмеринке авария на железной дороге: повлияет ли это на движение поездов

На железнодорожной станции в Жмеринке Винницкой области произошла авария. Но на движения пассажирских поездов это повлиять не должно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
Как отметили в УЗ, на станции "Жмеринка" сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, выехавшего навстречу электропоезду.
Пострадавших в результате инцидента нет. При этом на место выехала комиссия по расследованию аварии.
"На данный момент авария не влияет на движение пассажирских поездов", - заверили в компании.
Напомним, с 1 августа "Укрзализныця" ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис".
Теперь для покупки билетов на несколько популярных направлений пассажирам необходимо верифицировать личность через "Дія.Підпис".
Также такая верификация нужна и для возвращения билетов.
Новые правила ввели, чтобы уменьшить количество злоупотреблений.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.