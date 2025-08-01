У Жмеринці аварія на залізниці: чи вплине це на рух потягів

Як зазначили в УЗ, на станції "Жмеринка" зійшов із рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, що виїхав назустріч електропоїзду.

Постраждалих унаслідок інциденту немає. Водночас на місце виїхала комісія з розслідування аварії.

"Наразі аварія не впливає на рух пасажирських поїздів", - запевнили в компанії.