У Жмеринці аварія на залізниці: чи вплине це на рух потягів

На залізничній станції у Жмеринці Вінницької області сталася аварія. Але на рух пасажирських поїздів це вплинути не повинно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
Як зазначили в УЗ, на станції "Жмеринка" зійшов із рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, що виїхав назустріч електропоїзду.
Постраждалих унаслідок інциденту немає. Водночас на місце виїхала комісія з розслідування аварії.
"Наразі аварія не впливає на рух пасажирських поїздів", - запевнили в компанії.
Нагадаємо, з 1 серпня "Укрзалізниця" ввела в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис".
Тепер для купівлі квитків на кілька популярних напрямків пасажирам необхідно верифікувати особу через "Дія.Підпис".
Також така верифікація потрібна і для повернення квитків.
Нові правила запровадили, щоб зменшити кількість зловживань.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.