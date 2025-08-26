Новая реформа жилья должна положить конец советскому наследию очередей на квартиры, - Шуляк

Социальное жилье для малообеспеченных семей, передача его общинам с формированием револьверного фонда, пилотные проекты с поддержкой партнеров и запуск единой цифровой жилищной системы - такие изменения предусматривает законопроект "Об основных принципах жилищной политики", принятый в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Жилищный кодекс устарел: очередь более 600 тысяч семей

По словам народного депутата, необходимость жилищной реформы назрела давно, ведь нынешний Жилищный кодекс действует еще с советских времен.

"В 1983 году был принят Жилищный кодекс, он начал работать с 1 января 1984 года. С тех пор в него вносились точечные изменения, но концепция, работавшая в Советском Союзе, не работает в реалиях сегодняшнего дня", - сообщила Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что полномасштабное российское вторжение лишь усугубило проблему с жильем. В Украине почти 5 миллионов только официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Более 60 миллионов квадратных метров жилья либо повреждены, либо разрушены.

"Кто-то смог приватизировать служебное жилье, кто-то нет. Всегда были манипуляции и спекуляции с очередями. Поэтому вопрос жилищной реформы назрел давно", - акцентировала Елена Шуляк.

Социальное жилье: новая модель для семей с низким доходом

Парламентарий отметила, что среди ключевых изменений - появление в Украине социального жилья.

"Прежде всего будет законодательная рамка для того, чтобы в Украине наконец-то появилось социальное жилье. Это разные категории людей с небольшими доходами. В затруднительную ситуацию попало очень много семей из-за полномасштабного вторжения. И все эти люди смогут брать в аренду такое социальное жилье. Арендная плата будет зависеть от дохода семьи - это сумма не более 25-30%", – пояснила Шуляк.

Согласно новой жилищной реформе, добавила народная депутат, социальное жилье будет принадлежать громадам.

"Мы планируем, чтобы именно громады владели таким социальным жильем. В каждой громаде будет создан револьверный фонд, куда будут направляться средства от аренды жилья. Соответствующие поступления будут тратиться на эксплуатацию и обслуживание такого социального жилья", - проинформировала Шуляк.

Она отметила, что международные партнеры готовы приобщиться к реализации реформы.

"Сегодня, например, Европейский инвестиционный банк уже готов предоставить 400 миллионов евро, чтобы начать строительство первых пилотных проектов социального жилья в собственности громад", - рассказала Елена Шуляк.

Цифровая жилищная система

Парламентарий отметила, что важным элементом реформы станет цифровизация.

"Создается большая аналитическая цифровая жилищная система. Государство впервые соберет в одном месте всю информацию о государственном, служебном, социальном жилье, о частном фонде, об очередях, о программах єОселя, єВідновлення и т.п. Это будет "Единое окно", где человек, введя данные о себе, получит оптимальные предложения для улучшения жилищных условий", - отметила Елена Шуляк.

Кроме того, напомнила глава комитета, жилищная реформа является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Готовящийся ко второму чтению законопроект об "Об основных принципах жилищной политики" является индикатором Ukraine Facility.

"Это украинский план, который мы как страна выполняем до 2027 года и получаем 50 миллиардов евро. Поэтому до конца года этот законопроект должен стать законом - Верховная рада должна принять, Президент подписать, и Кабмин начинает его имплементацию", - резюмировала Елена Шуляк.