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Життя в раю: MONATIK зачарував емоційними фото з сімейного відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2020 - 18:35
Життя в раю: MONATIK зачарував емоційними фото з сімейного відпочинку
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK опублікував перші фото з відпочинку через тиждень перебування на пляжі

Відомий український співак MONATIK (Дмитро Монатік) вперше за довгий час відправився зі своєю сім'єю на заслужений відпочинок до моря. За даними з Instagram-аккаунта дружини Монатіка, Ірини, сім'я відпочиває на Мальдівських островах. Подружжя публікують барвисті фото пляжів та щасливі сімейні знімки у своїх профілях в соціальних мережах.

Ірина Монатік – більш активний користувач Instagram, ніж її чоловік. З відпочинку на острові, "який можна обійти за 17 хвилин", Ірина опублікувала більше 10 фотографій і часто ділиться атмосферними історіями.

"Краще початку 2020 складно придумати. Заряджаємося прекрасним, попереду дуже насичений рік", – написала Ірина під одним із фото.

Ірина Монатік в Instagram показала відпочинок з сім'єю (фото: instagram.com/irinamonatik)

Зовсім недавно фотографією з відпочинку поділився і сам артист. Він поділився знімком, на якому він зображений зі спеціальним пристроєм для плавання Seabow.

Життя в раю: MONATIK зачарував емоційними фото з сімейного відпочинку

MONATIK в Instagram показав фото з відпочинку на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official)

У мережі бажають подружжю сімейного щастя та розчулюються знімками з відпочинку:

  • Дуже відгукнулося. Гарного відпочинку!
  • Краса!
  • Рай.
  • Як красиво, Іріша!
  • Райське місце!
  • Славні хлопці !!! Дай Бог їм всього найкращого.
  • Славные мальчишки !!! Дай Бог им всего самого лучшего.

Скріншоти (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, що раніше дружина MONATIK'а причарувала атмосферними фото з чоловіком.

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