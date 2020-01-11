Життя в раю: MONATIK зачарував емоційними фото з сімейного відпочинку

MONATIK опублікував перші фото з відпочинку через тиждень перебування на пляжі
Відомий український співак MONATIK (Дмитро Монатік) вперше за довгий час відправився зі своєю сім'єю на заслужений відпочинок до моря. За даними з Instagram-аккаунта дружини Монатіка, Ірини, сім'я відпочиває на Мальдівських островах. Подружжя публікують барвисті фото пляжів та щасливі сімейні знімки у своїх профілях в соціальних мережах.
Ірина Монатік – більш активний користувач Instagram, ніж її чоловік. З відпочинку на острові, "який можна обійти за 17 хвилин", Ірина опублікувала більше 10 фотографій і часто ділиться атмосферними історіями.
"Краще початку 2020 складно придумати. Заряджаємося прекрасним, попереду дуже насичений рік", – написала Ірина під одним із фото.
Ірина Монатік в Instagram показала відпочинок з сім'єю (фото: instagram.com/irinamonatik)
Зовсім недавно фотографією з відпочинку поділився і сам артист. Він поділився знімком, на якому він зображений зі спеціальним пристроєм для плавання Seabow.
MONATIK в Instagram показав фото з відпочинку на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official)
У мережі бажають подружжю сімейного щастя та розчулюються знімками з відпочинку:
Скріншоти (instagram.com/irinamonatik)
Нагадаємо, що раніше дружина MONATIK'а причарувала атмосферними фото з чоловіком.