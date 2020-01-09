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Заряджаємося прекрасним: дружина MONATIK'а підкорила яскравою фотолистівкою з відпочинку на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2020 - 16:31
Заряджаємося прекрасним: дружина MONATIK'а підкорила яскравою фотолистівкою з відпочинку на Мальдівах
Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Ірина з чоловіком і синами насолоджується канікулами біля океану

Українські знаменитості зі своїми другими половинками і дітьми дружно відлетіли на відпочинок в теплі краї і засипають мережу яскравими світлинами. Так, відомий артист Дмитро Монатік (він же MONATIK) відвіз дружину Ірину та синів Платона і Данилу на райські Мальдівські острови, де сімейство насолоджується релаксом на березі океану на тлі неймовірно мальовничих пейзажів.

Ірина з задоволенням публікує в Instagram барвисті кадри їх канікул, однак все ще не показує обличчя дітей - хлопчиків знімають тільки ззаду або збоку. Свіжий знімок в записі дружини артиста нагадує листівку - настільки заворожуюче красивий вид і кольори!

Дівчина йде по білосніжному піску біля кромки води пронизливо блакитного кольору, одягнена в стильний білий сарафан з оголеними плечима і солом'яний капелюх. За її спиною видніється ланцюг бунгало, що стоять на помостах прямо над водою.

"Кращий початок 2020 складно придумати. Заряджаємося прекрасним, попереду дуже насичений рік", - поділилася Ірина.

Заряджаємося прекрасним: дружина MONATIK'а підкорила яскравою фотолистівкою з відпочинку на Мальдівах

Фото: Ірина Монатік на Мальдівах (instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати ефектний кадр, захоплюючись красою природи і самої дівчини.

  • Ірина, вам дуже йде цей пейзаж
  • Всього самого світлого і доброго!! Море любові
  • дуже Красиво
  • Благодорю що заряджає нас прекрасним
  • Нехай Бог буде з Вами! Будьте щасливі
  • дуже Красива
  • Ловимо шматочок літа і радості від вас)
  • Яка краса

Заряджаємося прекрасним: дружина MONATIK'а підкорила яскравою фотолистівкою з відпочинку на Мальдівах

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Сам Дмитро раніше привітав усіх з Різдвом і опублікував кілька атмосферних сімейних фото з синочками і коханою дружиною.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною і дітьми (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану.

Наш скарб: дружина MONATIK'а зворушила сімейним щастям в райському місці Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану
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