Наш скарб: дружина MONATIK'а зворушила сімейним щастям в райському місці

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

Сімейство насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану

За вже сформованою традицією багато знаменитостей після зустрічі Нового року відправляються погрітися кудись у теплі краї, і 2020 рік не став винятком. Наприклад, Настя Каменських і Потап знову вирушили в улюблену Мексику, а Оля Полякова з доньками - у Маямі. MONATIK наслідував їх приклад і також відвіз кохану дружину Ірину та синів Платона і Данилу до океану. Сімейство з задоволенням ділиться в мережі барвистими фото з райського містечка, проте поки що тримають у секреті, де саме вони відпочивають.

Ірина опублікувала кілька неймовірно мальовничих пейзажів з білосніжним піском і пальмами, а також зворушила мережу щасливим фото дітей. На яскравому знімку одягнені в футболки та кепки малюки біжать по кромці прибою по березі океану - як зазвичай, спиною до камери. Дмитро і його дружина воліють поки що не показувати обличчя дітей публіці, тому завжди знімають їх збоку або ззаду.

"Наш скарб", - тепло підписала кадр Ірина.

Сини Монатіка Данила і Платон (фото: instagram.com/irinamonatik)

Сам артист також виклав парочку відпускних фото з синами. На одному з них дитина біжить по пляжу, а на іншому відображений зроблений на піску напис "Платон".

"... а тепер посмішкою наших дітей я проходжу крізь злі зими... Запам'ятовуючи #КаждыйМиг секундами кожними... #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу", - прокоментував знімки Монатік.

Фото: Дмитро Монатік показав синів (instagram.com/monatik_official)

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і активно бажають їм гарного відпочинку.

Маленькі Монатики

З Різдвом Христовим Вашу батьківщину!

Щастя

Щастя. гарного відпочинку

Які хорошинькие

милашки

Які ж вони милі, пупсики

Які милі. @irinamonatik у вас чудова сім'я

Ваше щастя, Ваше багатство -діти

вам Гарного відпочинку

Яка краса

Дай боже їм міцного здоров'я, люблю вас шалено

Няшкі такі

Зображення

Хорошого відпочинку, ви прекрасні

Дуже красиві. Гарного відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану.