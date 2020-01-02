Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Зіркове подружжя весело проводять час в Куршевелі

Популярний український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK відсвяткував Новий рік традиційно для багатьох музикантів - на сцені. Однак його сім'я була в його думках, а вже в новому році вони з дружиною Іриною вирушили на сімейні канікули на престижний гірськолижний курорт Куршевель у французьких Альпах.

На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася атмосферними кадрами із відпочинку, показавши мальовничі засніжені пейзажі. Також вона опублікувала душевний кадр в обнімку з коханим чоловіком, від якого так і віє щастям і ніжністю.

"Початок року в казці. Вірю, що й 2020 буде таким же чудесним. З Новим роком, Новим щастям, дорогі друзі, всіляких гараздів Вам", - поділилася Ірина Монатік.

Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Сам артист також виклав фото з відпочинку, на якому він зображений спиною, дивлячись на лижні траси.

"Всіх з новим 2020 роком! У новому році у нові місця", - написав Дмитро.

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Користувачі мережі від усієї душі вітають пару з Новим роком і залишили багато зворушених коментарів.

Ірина та Дмитро Монатік відпочивають в Куршевелі (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Іриша, з Новим Роком вас !!! Насолоджуйтесь цією красою!!!

Класні

Ви кращі, з Новим роком, здоров'я і щастя вам і всій вашій родині

З новим роком

З Прекрасним Новим Роком! Наші дорогі

З Новим Роком! Підкорення нових вершин

які Красиві

Неймовірні і кращі!

Найкращі й улюблені. Happy Rhythm Year

З Новим роком Вас!!! А ви там бузову не зустрічали? Десь впала в сніг і лежить....

З Новим роком, любі мої! Нехай рік буде яскравим!

Ви казка

З Новим Роком, Діма! Нових перемог та нових звершень у новому році!

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка розчулила мережу витівками маленького сина.