ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 10:34
Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком
Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Зіркове подружжя весело проводять час в Куршевелі

Популярний український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK відсвяткував Новий рік традиційно для багатьох музикантів - на сцені. Однак його сім'я була в його думках, а вже в новому році вони з дружиною Іриною вирушили на сімейні канікули на престижний гірськолижний курорт Куршевель у французьких Альпах.

На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася атмосферними кадрами із відпочинку, показавши мальовничі засніжені пейзажі. Також вона опублікувала душевний кадр в обнімку з коханим чоловіком, від якого так і віє щастям і ніжністю.

"Початок року в казці. Вірю, що й 2020 буде таким же чудесним. З Новим роком, Новим щастям, дорогі друзі, всіляких гараздів Вам", - поділилася Ірина Монатік.

Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Сам артист також виклав фото з відпочинку, на якому він зображений спиною, дивлячись на лижні траси.

"Всіх з новим 2020 роком! У новому році у нові місця", - написав Дмитро.

Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Користувачі мережі від усієї душі вітають пару з Новим роком і залишили багато зворушених коментарів.

Ірина та Дмитро Монатік відпочивають в Куршевелі (Фото: instagram.com/irinamonatik)

  • Іриша, з Новим Роком вас !!! Насолоджуйтесь цією красою!!!
  • Класні
  • Ви кращі, з Новим роком, здоров'я і щастя вам і всій вашій родині
  • З новим роком
  • З Прекрасним Новим Роком! Наші дорогі
  • З Новим Роком! Підкорення нових вершин
  • які Красиві
  • Неймовірні і кращі!
  • Найкращі й улюблені. Happy Rhythm Year
  • З Новим роком Вас!!! А ви там бузову не зустрічали? Десь впала в сніг і лежить....
  • З Новим роком, любі мої! Нехай рік буде яскравим!
  • Ви казка
  • З Новим Роком, Діма! Нових перемог та нових звершень у новому році!

Початок року в казці: дружина MONATIK'а зачарувала атмосферними фото з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка розчулила мережу витівками маленького сина.

Розмовляємо цілісіньку ніч: MONATIK зворушив зізнанням про дружину і сімейні традиції MONATIK став тренером ювілейного сезону Голос країни-10
Новини України отдыхMONATIKДмитрий Монатик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся