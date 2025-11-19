На войне погиб Антон Стасив - внук автора Акта независимости Левка Лукьяненко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-политзаключенного и депутата І созыва Верховной Рады Украины Олеся Шевченко в Facebook .

Антон Стасив погиб за Украину

Антон был сыном падчерицы Левка Лукьяненко - дочери его жены Надежды от первого брака. Известно также, что трое из четырех внуков Левка вступили в ряды ВСУ и стали на защиту Украины.

"Дорогая Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего дорогого внука Антона. Вечная и светлая память Герою - он за Украину голову положил", - написал Шевченко.

Также о гибели героя сообщила в Facebook журналистка Мирослава Малик.

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко - на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщины здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук Антон положил за эту независимость жизнь", - отметила она.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Антона Стасива (скриншот)

Напомним, что Левко Лукьяненко был одним из ключевых деятелей украинского национально-освободительного движения, который провел больше 25 лет в советских тюрьмах и лагерях за борьбу с тоталитарным режимом. Именно он является автором Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года. После обретения независимости Лукьяненко стал народным депутатом, послом Украины в Канаде и Героем Украины, оставив мощное общественно-политическое наследие.