На войне погиб Антон Стасив - внук автора Акта независимости Левка Лукьяненко

Среда 19 ноября 2025 15:36
UA EN RU
На войне погиб Антон Стасив - внук автора Акта независимости Левка Лукьяненко Антон Стасив погиб на фронте (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб Антон Стасив - внук диссидента, политзаключенного, автора Акта провозглашения Независимости Украины Левка Лукьяненко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-политзаключенного и депутата І созыва Верховной Рады Украины Олеся Шевченко в Facebook.

Антон Стасив погиб за Украину

Антон был сыном падчерицы Левка Лукьяненко - дочери его жены Надежды от первого брака. Известно также, что трое из четырех внуков Левка вступили в ряды ВСУ и стали на защиту Украины.

"Дорогая Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего дорогого внука Антона. Вечная и светлая память Герою - он за Украину голову положил", - написал Шевченко.

Также о гибели героя сообщила в Facebook журналистка Мирослава Малик.

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко - на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщины здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук Антон положил за эту независимость жизнь", - отметила она.

На войне погиб Антон Стасив - внук автора Акта независимости Левка ЛукьяненкоУкраинцы выражают соболезнования по поводу гибели Антона Стасива (скриншот)

Напомним, что Левко Лукьяненко был одним из ключевых деятелей украинского национально-освободительного движения, который провел больше 25 лет в советских тюрьмах и лагерях за борьбу с тоталитарным режимом. Именно он является автором Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года. После обретения независимости Лукьяненко стал народным депутатом, послом Украины в Канаде и Героем Украины, оставив мощное общественно-политическое наследие.

Читайте также о том, что на днях состоялось прощание с Алексем Чубашевым - украинским военным журналистом, майором ГУР МО (посмертно), который был руководителем Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины и возглавлял "Военное ТВ" и радио "Армия ФМ".

Ранее мы писали о том, что на фронте погиб артист Львовской оперы Дмитрий Пасечник. В ВСУ он присоединился в июне 2025 года.

