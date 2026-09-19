ИИ будет искать пришельцев на Луне: ученые реализуют идею украинского астронома

Ученые хотят проверить лунную почву на следы чужих цивилизаций. ИИ будет анализировать реголит в поисках микроскопического мусора, который могли покинуть инопланетные аппараты миллиарды лет назад.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Новый подход к поиску техносигнатур

Десятилетиями проекты по поиску внеземного разума базировались на мониторинге радиоволн или лазерных вспышек.

Однако такой способ требует, чтобы инопланетная цивилизация посылала сигнал именно в тот момент, когда человечество слушает соответствующий участок космоса.

Использование физических улик решает проблему временной синхронизации.

Микроскопические обломки космических аппаратов, промышленные выбросы или остатки двигателей могут дрейфовать межзвездным пространством миллионы лет, прежде чем осесть на поверхности космического тела.

Идея украинского астронома и роль Луны

Предложенный метод опирается на исследование украинского ученого Алексея Архипова.

В 1990-х годах исследователь обосновал, что развитые цивилизации неизбежно оставляют физический след в космосе.

Ученый считал, что обломки девайсов и космический мусор в течение миллиардов лет рассеиваются звездными системами и оседают на стабильных небесных телах.

Земля, по мнению Архипова, является плохим "архивом" из-за ветра, дождя, вулканической активности и движения тектонических плит, полностью обновляющих ее кору за несколько сотен миллионов лет.

Месяц же лишен атмосферы и геологического двигателя. Его поверхность остается практически неизменной, поэтому реголит действует как глубокая заморозка для межзвездного материала, накопленного за почти 4,5 миллиарда лет.

Как будет работать анализ с привлечением ИИ?

Ученые планируют исследовать образец реголита массой около полутора тонн. Ручная сортировка таких объемов пыли невозможна, поэтому ученые задействуют высокопроизводительную электронную микроскопию, рентгеновскую микротомографию и спектроскопию.

Сканировать получаемый массив данных будут специальные алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект будет проверять каждую частицу на наличие нетипичной геометрии или аномальных химических сплавов.

Искать следы планируют и в контексте теории об "автономных самовоспроизводящихся зондах фон Неймана".

Если подобные роботизированные системы размножались и передвигались Млечным Путем, их эксплуатация или разрушение должны были оставить характерный микроскопический след.

Для реализации замысла требуется доставка нужного объема почвы - это может стать возможным благодаря предстоящим миссиям в рамках космических программ NASA Artemis и китайской Chang'e.

Ученые убеждены: даже если искусственный интеллект не найдет ни одной искусственной частицы в кубометре реголита, это позволит установить эмпирические границы плотности искусственного мусора в нашем уголке Млечного Пути.