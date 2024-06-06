"Жизнь в холоде и темноте": в Минэнерго отреагировали на резонансную статью в Financial Times

В Министерстве энергетики Украины назвали дезинформацией и информационно-психологической операцией в интересах России статью в издании Financial Times, где говорится о назревании катастрофического состояния в украинской энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что резонансная публикация имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага.
Так, приводятся ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, поскольку она не подтверждена официальными источниками.
"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте. Это утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", - говорится в публикации.
Кроме того, по данным Минэнерго, в статье содержится ложная информация, которая подается как факт.
В частности, констатируется, что 31 мая было принято решение о двойном росте тарифов на электроэнергию для населения. В ведомстве это утверждение назвали "откровенной ложью и манипуляцией", ведь размер тарифа увеличился на 63% и "есть большая разница между 60 и 100%".
"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", - сообщает Минэнерго.
В ведомстве отметили, что сейчас в украинском информационном пространстве существенно возросло количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период.
Ведомство просит не распространять ложные нарративы и дезинформацию, подыгрывая врагу, не спекулировать на чувствительной для общества теме и доверять только официальным источникам информации.
5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины". В публикации отмечается, что ситуация в энергосистеме Украины будет ухудшаться, в январе население будет получать электроэнергию от двух до четырех часов в сутки, а людям следует "готовиться к жизни в холоде и темноте зимой".
Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими СМИ, опубликованы в ряде Telegram-каналов и вызвали резонанс в обществе.
С 1 июня Кабинет министров повысил тарифы для бытовых потребителей с 2,66 грн/кВт-ч за киловатт до 4,32 грн/кВт-ч. Причиной стало масштабное разрушение россиянами ТЭС и повреждения ГЭС и других объектов генерации электроэнергии. Таким образом государство пытается собрать средства на ремонт объектов.
Изменение тарифа принесет "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" дополнительные 50 млрд гривен.
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