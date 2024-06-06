"Життя в холоді й темряві": у Міненерго відреагували на резонансну статтю в Financial Times

У Міністерстві енергетики України назвали дезінформацією та інформаційно-психологічною операцією в інтересах Росії статтю у виданні Financial Times, де йдеться про назрівання катастрофи в українській енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Зазначається, що резонансна публікація має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.
Так, наводяться посилання на анонімні джерела в українському уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами.
"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Це твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - йдеться у публікації.
Крім того, за даними Міненерго, у статті міститься неправдива інформація, що подається як факт.
Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалене рішення про подвійне зростання тарифів на електроенергію для населення. У відомстві назвали це твердження "відвертою брехнею і маніпуляцією", адже розмір тарифу збільшився на 63% та "є велика різниця між 60 та 100%".
"Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача", - повідомляє Міненерго.
У відомстві зазначили, що наразі в українському інформаційному просторі суттєво зросла кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО та спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період.
Відомство просить не поширювати неправдиві наративи і дезінформацію, підігруючи ворогу, не спекулювати на чутливій для суспільства темі й довіряти лише офіційним джерелам інформації.
5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України". В публікації зазначається, що ситуація в енергосистемі України буде погіршуватися, у січні населення буде отримувати електроенергію від двох до чотирьох годин на добу, а людям слід "готуватися до життя в холоді й темряві взимку".
Перекладені уривки статті були передруковані багатьма українськими ЗМІ, опубліковані у низці Telegram-каналів та викликали резонанс у суспільстві.
З 1 червня Кабінет міністрів підвищив тарифи для побутових споживачів з 2,66 грн/кВт-г за кіловат до 4,32 грн/кВт-г. Причиною стало масштабне руйнування росіянами ТЕС і пошкодження ГЕС та інших об'єктів генерації електроенергії. Таким чином держава намагається зібрати кошти на ремонт об'єктів.
Зміна тарифу принесе "Енергоатому" та "Укргідроенерго" додаткові 50 млрд гривень.
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