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Увеличение тарифа на свет принесет "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" дополнительные 50 млрд грн

Вторник 04 июня 2024 20:39
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Увеличение тарифа на свет принесет "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" дополнительные 50 млрд грн Фото: увеличение тарифа на свет принесет "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" дополнительные 50 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат дополнительно 50 млрд. грн. в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net .

Отмечается, что основное бремя финансирования льготного тарифа на электроэнергию для населения (ПСО – ред.) несет "Энергоатом". Соответственно, повышение тарифа позволит компании тратить меньше денег на компенсацию ПСО, а следовательно – увеличит его прибыль.

"Повышение тарифа принесет чуть менее 50 млрд грн в год, которые аккумулирует преимущественно "Энергоатом" и гораздо меньше – "Укргидроэнерго"", - отметили в статье.

В материале объясняют, что эти деньги "Укргидроэнерго" направит на восстановление своих поврежденных гидроэлектростанций, в то время как "Энергоатом" использует их для строительства новых энергоблоков АЭС.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

Напомним, из-за российских обстрелов в Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Ранее Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-ч.

Это решение было принято из-за необходимости восстановления поврежденных энергообъектов в результате массированных ракетных атак.

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Электроэнергия
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