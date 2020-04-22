Уряд виділить 25 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі

Сьогодні, 22 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як він повідомив, у Житомирській області люди потребують підтримки від держави через лісові пожежі, які зруйнували понад 70 будинків.

"Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню"- написав Шмигаль.

Крім того, він подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.

Нагадаємо, в Овруцькому районі Житомирській області локалізували два осередки пожеж. До гасіння залучено 596 чоловік та 77 одиниць техніки.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що однією із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач. Пожежі, які могли виникнути внаслідок цього, охопили понад 4300 гектарів лісу.